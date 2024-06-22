鼻敏感｜鼻塞、流鼻涕怎麼辦？5穴位1薰洗方通鼻消炎增加血液循環

很多人有鼻塞問題，中醫治療鼻塞有好方法，像是針灸、穴位按摩、中藥飲和洗鼻方，如果有鼻過敏、鼻塞、流鼻涕的困擾，快點來試試看。



5穴位有效緩解鼻塞

台灣中醫師吳宏乾指出，中醫治療鼻塞可用針灸，一刺激下鼻甲的內迎香穴，鼻塞立即暢通，持續治療後，肥厚的鼻甲會慢慢縮小，讓鼻塞獲得改善。

鼻過敏薰洗方（按圖👇👇👇）

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吳宏乾表示，穴位按摩也能緩解鼻塞，可以按壓迎香穴、內迎香穴、上迎香穴，以及印堂穴、山根穴，具有增加血液循環，改善鼻塞、通鼻竅、消腫。

5穴位有效緩解鼻塞（YouTube@健康2.0影片截圖）

穴位按摩時，可使用乳液或薄荷潤滑，迎香穴、內迎香穴、上迎香穴的按法，可順著法令紋和鼻翼上下來回按壓；印堂穴、山根穴的按法，可用食指和中指上下來回滑動按壓。

鼻過敏薰洗方 消炎、通鼻、止流鼻涕

吳宏乾提供一道「鼻過敏薰洗方」，不但能飲用，也能用來薰鼻、洗鼻子，其中的麻黃、桂枝、辛夷有袪除風邪和寒邪的作用，也可以宣通鼻竅；山梔子、黃芩能清上焦熱、消炎、止流鼻涕。

只要一躺下就鼻塞？睡覺鼻塞6大原因解說（按圖👇👇👇）

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藥材

麻黃10克、桂枝10克、辛夷10克、黃芩10克、山梔子10克、甘草3克。



做法

上述藥材用水500c.c.煮沸，關小火熬煮成200至250c.c.將湯水倒入瓷杯。



用法

用瓷杯薰鼻3分鐘，飲用150c.c.，留下100c.c.約40度，用滴管沖鼻，左右鼻孔各沖3次，早晚各沖一次，可使用2天。



鼻敏感紓緩鼻塞貼士👇👇👇

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功效

袪風寒邪，宣通鼻竅，消炎止涕。



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