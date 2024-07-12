肩頸痛｜上班族易肩頸痠痛、膏肓痛？中醫教按2穴位止痛5方法預防

40歲黃先生是科技業上班族，長時間需要在電腦和機台前維持固定姿勢。近幾年，他遭受肩頸、上背膏肓附近酸麻脹痛感折磨，多次前往復健科就診，服用肌肉鬆弛劑與消炎止痛藥卻無效，反而誘發胃酸倒流及胃痛，因而尋求中醫師診治。



台灣中醫師吳文誠指出，黃先生的困擾也是現代上班族的通病，無論是長時間固定姿勢操作機台，或是頻繁低頭滑手機、看電腦，為了省力，身體常以低頭、聳肩、脖子前凸的錯誤姿勢來代償維持穩定，這些錯誤姿勢反而造成肩頸痠痛。

相關文章：肩頸痛｜肩膊麻痛到手指或頸椎症候群 低頭族高危6招防惡化失禁👇👇👇

+ 3

最典型的肩頸痠痛會從頸椎開始，蔓延到上背肩胛骨的內側緣。吳文誠解釋，因為疼痛位置會蔓延到中醫傳統「膏肓俞穴」的位置，所以，又常被稱作「膏肓痛」，或是「上背膏肓痛」。

小心！別讓慣用手把脖子拉歪，造成痠痛

吳文誠強調，以西醫角度來看，和頸椎、膏肓較為相關的肌群則包含斜方肌、菱形肌、束脊肌等，若附近的肌肉發炎，就會造成症狀類似的疼痛。和西醫的局部治療不同，中醫治療較注重人體的整體性。

以他的治療經驗來說，膏肓痛與肩頸痠痛常是慣用手的異常張力造成。他說：「身體其實很聰明，為了應付日常生活反覆肌肉收縮出力的需要，在慣用手的屈肌群常會有筋結的形成，來讓出力的結構更穩定」。

雖然筋結的形成是為了讓身體更快、更好的滿足日常所需，但筋結形成過多時，身體為了維持平衡，就很容易再往上端去找受害者，因而把脖子和肩胛骨內側的肌肉拉歪，導致疼痛。

吳文誠進一步解釋，這個時候只要在慣用手找到筋結或是重要穴道進行治療，疼痛就能得到很大的改善。他推薦改善肩頸痠痛、膏肓痛的常用於治療的2個穴位，民眾平時也可以多按壓，幫助緩解疼痛。

相關文章：頸痛｜長期做低頭族頸部不適？5招伸展運動遠離痠痛、頸椎長骨刺 👇

+ 6

中醫師推薦！緩解肩頸痠痛2穴位

1. 手三里穴

位置：位在手臂前側，肘橫紋外側尾端處往下三指寬，肌肉豐厚處，觸摸時可以摸到明顯的束感

按壓方式：按壓慣用手的手三里處約 30 下後，再活動肩頸與膏肓，當下就能感覺到較為輕鬆。



2. 曲池穴

位置：位在手臂前側肘橫紋外側頭，和手三里為一個常見的穴組。

按壓方式：按壓完手三里後，再往上按壓慣用手的曲池穴，就能感覺肩頸膏肓處更輕鬆。



相關文章：【腰痛】起床、刷牙姿勢一直都係錯？教你5個正確姿勢防腰痛👇👇👇

+ 7

中醫治療肩頸痠痛、膏肓痛方法

治療上，由於痠痛在中醫被稱為「痺症」，痺素有阻滯不通的意思，因此，在中醫用藥上，常開立疏經活血湯類的水藥來治療長期疼痛，可說是治療與止痛兼具的加強版肌肉鬆弛劑，再用針灸放鬆慣用手的張力，效果更加乘。

預防肩頸痠痛、膏肓痛5生活方

吳文誠提醒，除了中醫用藥、針灸治療，日常需要久坐久站的族群，也應從生活習慣著手，才能徹底預防肩頸痠痛、膏肓痛等。

1. 工作間隔多休息，並放鬆抒展四肢，而非又停下來滑手機。

2. 若有肩頸痠痛、膏肓痛等症狀出現，立即就醫治療，以避免症狀惡化。

3. 拿東西時，不要刻意伸長手臂拿取，而是整個身體向前移動，避免過度拉伸。

4. 平時宜多注意姿勢，下巴內收，肩膀自然微微下沉挺胸，避免聳肩造成上背肌群的過度張力。

5. 在冷氣房宜注意頸部肌肉的保暖，避免因為肌肉溫度的突然下降而喪失完整收縮的能力。



延伸閱讀：

怎麼老是忘東忘西？醫師：「專注力」與「情緒」跟記憶力有關係

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」