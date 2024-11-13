中風｜每年奪660萬條人命？8危險因子中3個即屬高危險群學6招預防

中風有失能、死亡風險，根據世界中風組織（WSO）統計，每年全球約有660萬人因中風而死亡。10月29日是「世界中風日」，今（2024）年主題為「#GreaterThan Challenge」，呼籲民眾積極採取積極措施預防、降低風險，並加強民眾對腦血管疾病的認知與重視。



台灣國健署也響應世界中風日主題，提醒民眾注意腦中風8項常見危險因子，並提供6大建議，幫助民眾降低風險，遠離腦中風威脅。

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腦中風有8常見危險因子 符合3項就屬高危險群

根據台灣衛福部資料顯示，腦血管疾病是台灣人十大死因之一，在去（2023）年奪走了1.2萬條性命，平均每42分鐘就有1人死於腦血管疾病。台灣國健署提醒，腦中風有以下8大常見危險因子，若8項之中符合任意3項就屬於腦中風高危險群，民眾可以藉由以下危險因子檢視自己及家人罹患腦中風的風險：

1. 高血壓

2. 糖尿病

3. 膽固醇過高

4. 心房顫動

5. 運動量不足

6. 體重過重

7. 吸煙

8. 腦中風家族史



其中，三高（高血壓、高血糖、高血脂）是台灣人相當常見的慢性疾病，又都屬於腦中風危險因子，民眾應特別注意。根據2019－2023年台灣國民營養健康變遷調查顯示，20歲以上三高異常的台灣人約有4－7成不自知，可能會因此來不及改變行為或進行治療而導致中風的發生。

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如何有效降低中風風險？ 台灣國健署籲掌握6招預防

為幫助民眾有效降低中風風險，台灣國健署提供以下6項建議，希望民眾能重視腦血管疾病之預防，採取積極措施降低腦中風風險：

1. 定期健檢必安排：

目前台灣國健署提供40－64歲民眾成人預防保健服務，民眾可藉此定期健檢掌握自身健康數據。

2. 血壓測量722原則：

建議18歲以上的民眾，每年至少要在家量一次血壓，並搭配722原則－「7」連續七天量測，「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次，「2」每次量兩遍取其平均值，建議平均血壓值≦120/80 mmHg。

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3. 三高異常懂辨別：

持續監控自身三高數值，建議血壓值≦120/80 mmHg、血糖值空腹血糖標準為70－99 mg/dL，而血脂部分，俗稱「壞膽固醇」的「低密度脂蛋白（LDL-C）」，無併發症的一般民眾應<130 mg/dl，若數值超過建議標準值且持續監控仍未改善，建議應進一步諮詢醫療人員。

4. 科學算病現風險：

台灣國健署建置「科學算病館」慢性疾病風險評估平台，民眾只要輸入健檢報告數據，透過此平台就可以掌握未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件等5種慢性疾病的風險。

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5. 良好習慣需維持：

建議養成規律有氧運動、調整個人作息、保持情緒穩定及遵循「三低一高 （少油、少鹽、少糖及高纖）」飲食原則。

6. 中風跡象要警覺：

中風救治關鍵在於及早發現，民眾若發現自己或身旁的人有以下中風跡象應立即撥打緊急求助電話（999）及時就醫，爭取黃金治療時間：

-「微笑」的時候，臉部兩邊不對稱

-「舉手」雙手伸直時，有一隻手會垂下來

-「說你好」沒辦法講得很清楚



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