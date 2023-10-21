肩頸痛｜伸手拿個後座手袋就肩痛？醫生教1招輕鬆解決不傷肩

許多民眾在開車時，都會順手把手袋扔在後座，但伸手拿手袋時卻容易把肩膀拉傷。



醫師指出，若常用不當動作伸展肩膀，當心肩膀引發夾擠滑囊發炎，但只需要將手臂方向轉一下，保持外旋方向的動作就能輕鬆拿到東西，又能讓肩膀不受傷。

伸手拿個後座手袋就肩痛？（按圖看清👇👇👇）

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台灣復健科醫師李炎諭分享案例，台灣有位大哥因在開車時將手袋丟在後座，停紅綠燈時想拿手袋卻扭傷肩膀，肩膀痛了3天都沒好，經診斷發現，大哥在伸手去後座拿東西時，不僅沒解開安全帶，還是用肩膀內旋（手掌朝下）的姿勢拿取，才使肩膀受傷，這姿勢更是許多人日常中，常會使用的NG動作之一。

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用NG動作伸展肩膀 當心滑囊發炎

李炎諭指出，在車上拿後座東西時，如果綁著安全帶胸椎活動不利，加上肩膀內旋抬高，就很容易造成肩膀受傷或引發夾擠滑囊發炎。肩膀是很複雜的關節，其活動跟骨頭關節、軟骨韌帶、筋膜、肌肉、肩胛骨活動度與動力鏈都有關，如果肩膀長期不舒服，民眾要儘早尋求專業協助。

手臂「轉」一下 輕鬆伸手拿手袋

李炎諭提醒，想要輕鬆又不傷肩膀的拿後座的手袋的話，只要解開安全帶，確保胸椎與肩胛骨可以充分活動且不駝背，並在伸出肩膀與手臂時，保持外旋方向（手掌朝上）的動作就能輕鬆拿到東西，但民眾也更要注意行車安全，切勿在行駛中或等紅綠燈時分心拿東西，以免造成生命危險。

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