肩頸痛｜長期舉手機追劇易致肩頸痠痛？必學3招伸展運動紓緩

一有空就追劇，手機或是電視隨選隨看，愛看多久就多久，但是中醫師卻要提醒你，賺錢有數，生命要顧，眼球也是這樣，不懂得放空，不捨得劇情中斷，就是在透支眼球有效期限。尤其舉著手機追劇者，肩頸和腰背也可能因為長時間躺著或趴著、撐著，承受氣血不通，不通則生痛！



台灣馬光中醫診所醫師郭茹筠指出，不少人的休閒選項是沉浸在台灣內外口碑好的影集劇情中，爽了心情，肢體可就慘了。如果肩頸和腰背的疼痛一直持續著，未獲得改善，除了影響生活品質外，還可能引發一連串的健康問題。

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螢幕前的健康危機 如何兼顧？

郭茹筠指出，長期肩頸腰背的疼痛可能會限制活動範圍和靈活性，導致日常生活中的動作變得困難。疼痛也會影響睡眠品質，使入睡困難或睡眠淺，長期下來可能導致疲勞、焦慮和注意力不集中等問題。而持續的疼痛還可能引發焦慮、抑鬱等心理健康問題，進而影響情緒、行為以及幸福感。因此，一定要處理，健康不能再被追劇耽擱了。

郭茹筠解釋，氣血是支持生命活動的物質，而經絡則是人體內用以運行氣血、聯繫臟腑肢體以至全身不同部位的重要通道。長時間保持同一姿勢，可能導致經絡氣血的流通受阻，形成「不通則痛」的現象。

中醫對肩頸痠痛的治療方法包括針灸、中藥、推拿按摩、拔罐等。郭茹筠說，針灸可緩解肌肉緊張，改善局部血液循環，減輕疼痛。常用的穴位有肩井穴、風池穴、大椎穴等，這些穴位也可以自己在家按摩，以改善局部血液循環。如果肩頸腰背疼痛感在按壓穴道後，仍無法改善，就最好跑一趟中醫診所，建議接受進行針灸治療。

中藥則多使用活血化瘀、舒筋活絡的藥材，以促進氣血順暢、強筋健骨，舒緩筋骨。而拔罐則可以放鬆肌肉，促進免疫系統，進而改善疼痛。

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先調整追劇節奏和姿勢

郭茹筠建議，首先要改善長時間維持同一個姿勢的追劇行為，定時休息，每播放完一集就起身活動一下，如轉動肩膀、前彎腰部等，以緩解肌肉緊繃。此外，也要保持良好的觀看姿勢，坐著時應保持背部挺直，雙腳平放在地面上，膝蓋與臀部保持平行。將螢幕置於視線的正前方，最佳狀態是螢幕的上緣與眼睛持平，這些改變都能有效減少肌肉的壓力。

日常伸展運動也是不可或缺的一環。

● 肩部：可以將一臂伸直，橫過胸前，用另一手的肘部輕輕按壓伸展臂，保持30秒後換另一側。

伸展運動：肩部（馬光醫療網圖片）

● 頸部：可以緩慢將頭部向右旋轉，盡量將下巴靠近肩膀，保持15～30秒後再換邊，向左旋轉。

伸展運動：頸部（馬光醫療網圖片）

● 腰部：可以採用貓牛式，跪在地上，雙手和雙膝支撐地面，吸氣時拱起背部（貓式），呼氣時將背部下沉，抬頭看天（牛式），重複10次再休息。

伸展運動：腰部（馬光醫療網圖片）

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郭茹筠說，當感到痠痛或是伸展運動無法緩解時，可以用熱敷及泡澡來放鬆肌肉。熱敷時可以使用熱水袋或熱毛巾，泡澡則可以加入一些舒筋活血、放鬆肌肉的中藥材，如伸筋草、當歸、葛根等，加水熬煮後倒入浴缸內，更能改善肩頸腰背痠痛的問題。

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