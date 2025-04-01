眼瘡｜睇到污糟嘢會生眼挑針？醫生教5步驟降發炎風險增恢復速度

眼皮紅腫、疼痛不止，難道真的是因為「看到不該看的」？不少人長針眼後才驚覺，日常習慣竟是幕後黑手！



愛吃炸物、熬夜追劇，甚至隱形眼鏡戴太久，都可能讓你的眼皮發炎腫脹，影響視線。藥師提醒，一旦忽略關鍵護理，不僅難消腫，還可能演變成更嚴重的感染。

麥粒腫日常護理（點擊下圖看清👇👇👇）

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麥粒腫常見症狀為眼皮紅腫疼痛

台灣台南市立醫院藥師李旭崴表示，俗稱「針眼」的麥粒腫（Hordeolum），是一種常見的眼部感染問題。坊間流傳「看到不該看的東西」會長針眼，導致許多誤解。事實上，麥粒腫的主要成因是眼瞼的皮脂腺堵塞，或因手部不潔揉眼引發細菌感染。此外，油性膚質、經常食用油膩或補養類食物、熬夜、內分泌失調等因素，也可能提高發生機率。

麥粒腫的常見症狀包括眼皮紅腫、疼痛，嚴重時甚至會影響視線。針對麥粒腫的日常護理，李旭崴建議可透過以下五個步驟加速消退：

1. 每天進行4次、每次5至10分鐘的溫熱濕敷，促進引流。

2. 輕柔按摩眼瞼，有助於排水和減輕腫脹。

3. 發炎期間應避免配戴隱形眼鏡及使用眼妝產品，以免加重感染。

4. 避免熬夜，維持規律作息，充足睡眠有助提升免疫力，加快恢復速度。

5. 減少高油脂及刺激性食物，如花生、朱古力、海鮮、羊肉、大蒜等，以降低發炎風險。



▼眼挑針分2種？（點擊下圖看清👇👇👇）

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用藥有學問！正確步驟助你快速緩解針眼不適

若麥粒腫症狀明顯或持續未改善，應及早就醫。醫師會依病況開立抗生素眼藥水、眼藥膏或消炎藥等，幫助控制感染與緩解不適。若已形成膿包，則可能需進行切開排膿手術。李旭崴提醒，使用眼藥水及眼藥膏時需遵循正確步驟，以確保藥效：

1. 使用前徹底洗手，若配戴隱形眼鏡請先取下。

2. 眼睛向上看，輕拉下眼瞼，將眼藥水滴入下眼瞼內，眼藥膏則擠出米粒大小，由內向外點於結膜囊內。

3. 閉眼30秒至1分鐘，輕壓內眼角以防藥液流失，並用乾淨紗布擦去多餘藥液。

4. 需同時使用眼藥水與眼藥膏，應先滴眼藥水，間隔5至10分鐘後再塗眼藥膏。



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正確護理＋好習慣，遠離針眼困擾！

正確的用藥與護理，是加速麥粒腫消退的關鍵。李旭崴提醒，若症狀未改善，應及時就醫，以免延誤治療。透過正確護理與用藥，能有效減少針眼帶來的不適，維護眼部健康。養成良好的生活習慣，如維持手部清潔、避免熬夜、均衡飲食等，也是預防麥粒腫發生的重要措施。

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