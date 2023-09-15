眼瘡｜眼皮腫脹有異物感生眼挑針？長針眼4大原因5類人需特別注意

現代人工作繁忙、壓力大且作息不正常，很容易長針眼，到底長針眼該怎麼辦？為什麼會長針眼？針眼會自己好嗎？多久會好？《Hello醫師》帶您深入了解長針眼原因、症狀及快速治療的方法，一次解答關於針眼的各種常見疑問。

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



針眼是什麼？認識麥粒腫

針眼的正式名稱為「麥粒腫」，也稱作「瞼腺炎」，指眼瞼皮脂腺堵塞，引起腺體發炎、細菌感染，並演變為急性化膿炎症；台語俗稱「目針」或「目狗針」，因為眼皮的腺體發炎會形成膿包，產生刺痛及異物感，好像一根針刺在裡面。

長針眼原因？最容易長針眼的5種人（按圖看清👇👇👇）

+ 8

長針眼原因？

眼瞼（俗稱眼皮）中有許多腺體，包括麥氏腺、蔡氏腺及莫氏腺，這些瞼板腺負責分泌油脂，在眼球的淚膜表面形成脂質層，避免淚水過度蒸發。

當某些因素造成瞼板腺堵塞、油脂分泌不順，或發生過敏、細菌感染，就可能引起發炎，造成針眼；長針眼的常見原因包括：

1. 頻繁揉眼睛，導致眼周的眼輪肌收縮，堵塞腺體開口；揉眼睛也會讓手上的細菌容易侵入腺體。

2. 毛巾、枕套等經常接觸眼睛的用品，未定期更換或清潔，滋生大量細菌。

3. 經常食用油炸或富含油脂的食物，例如甜點、零食，或是口味辛辣的重口味食物。

4. 睡眠不足或用眼過度，引起內分泌失調。

相關文章：【眼瘡】捽眼及化眼妝易生「眼挑針」 持續復發可致眼瞼下垂👇👇👇

+ 6

最容易長針眼的5種人

1. 眼睛頻繁過敏者

2. 體質屬於油性膚質，瞼板腺分泌過度旺盛

3. 有眼瞼炎、酒糟性皮膚炎、脂漏性皮膚炎等問題者，容易因發炎而併發針眼

4. 油脂分泌較旺盛的青少年

5. 工作經常需要輪班或熬夜的人



針眼（麥粒腫）、霰粒腫的差異？

麥粒腫和霰粒腫的臨床表現類似，實際上乃不同疾病：

針眼（麥粒腫）

- 形成原因：毛囊或腺體的急性細菌感染

- 病灶位置：多位於眼瞼邊緣上（腺體開口）

- 疼痛感：疼痛或不適感較明顯



霰粒腫

- 形成原因：麥氏腺體慢性發炎所致

- 病灶位置：距離眼瞼邊緣較遠（內側腺體）

- 疼痛感：較不痛



相關文章：眼瘡｜迪麗熱巴生眼挑針！睡眠足忌揉眼防蜂窩性組織炎戒3類食物👇👇👇

+ 3

針眼長在裡面？針眼依感染位置分2種

針眼依感染位置可細分為「外麥粒腫」及「內麥粒腫」，又稱外針眼、內針眼：

1. 外麥粒腫（外針眼）：較常見，發生於表淺的睫毛皮脂腺或汗腺，會形成腫脹的黃色膿包，造成疼痛、刺癢或異物感，發炎時間一般較短。

2. 內麥粒腫（內針眼）：發生於較靠內側的瞼板腺內，雖然較少見，但發炎時間長，而且疼痛感較強烈。

長針眼初期症狀、前兆

長針眼的初期症狀包括：

1. 眼皮發紅、腫脹

2. 眼皮變重、張眼困難

3. 眼淚或分泌物變多

4. 眼皮摸起來有會痛的小硬塊



通常約1~3天後，針眼就會形成明顯的膿包，此時若未妥善處置，使用未消毒的針去刺破膿包，或擅自用指甲去擠，發炎可能會惡化，導致視力模糊、發燒或頭痛等較嚴重的症狀，甚至造成二次細菌感染，引發蜂窩性組織炎。

相關閲讀：【眼痛】異物感或因結膜炎生眼瘡？異物入眼3個常犯的錯眨眼都錯👇👇👇

+ 4

長針眼怎麼辦？快速治療靠藥膏、眼藥水和熱敷

長針眼初期可藉由熱敷、按摩，促進眼瞼血液循環，再搭配醫師開立的抗生素眼藥水或藥膏，最快可於1週內改善。

若熱敷、按摩及外用藥物都無法改善，可能就須搭配口服抗生素治療；若口服抗生素無效，且腺體開口堵塞，病灶嚴重腫脹化膿，就須考慮透過手術，在局部麻醉下切開排膿。

長針眼熱敷時機要注意！

在長針眼初期，針眼尚未形成膿包，紅、腫及痛等症狀較不明顯時，熱敷能促進血液循環，加速代謝發炎物質；但若針眼已明顯腫脹且刺痛時，熱敷反而會加速發炎反應，導致症狀惡化。

若不確定熱敷時機，建議在長針眼後，先赴眼科診所接受醫師檢查，再依據醫師指示決定是否須熱敷。

相關文章：護眼｜搬重物、睡前看手機致眼壓升高？5生活壞習慣恐爆失明危機👇👇👇

+ 5

長針眼常見3大疑問

1. 針眼會傳染嗎？

針眼不會傳染。若患者同時兩眼都長針眼，或同住家人也長針眼，可能是體質、較油膩的飲食習慣，或生活環境衛生不佳所致。

2. 針眼會自己好嗎？

針眼有機會自行痊癒，若發現眼睛有出現針眼的前兆，請務必多休息，保持睡眠充足，少吃油膩或辛辣食物，避免頻繁揉眼睛，並適時熱敷或按摩眼睛，加速消炎。

3. 長針眼多久會好？

在妥善的照護及治療下，成人長針眼一般約1~2週就會消失，兒童因治療配合度較差，不易熱敷及點眼藥膏，可能會拖到數週，乃至數月才會治癒。

延伸閱讀：

揉眼睛竟角膜破裂？揉眼睛5大問題公開！3招改善乾癢避免揉眼

飛蚊症不治療會好嗎？飛蚊症原因、初期症狀、改善治療全攻略

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：長針眼怎麼辦？會自己好嗎？長針眼原因、症狀、快速治療重點】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」