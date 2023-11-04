老翁看不清以為生眼挑針　檢查才知患癌　遇異常鼻塞眼痛應即求診

一名79歲老翁2年來時常感覺眼睛不適，原以為是針眼（眼挑針）做怪，直到去年8月雙眼看不清，才檢查出是顱底長了一顆6厘米大的腫瘤，經詳細檢查為罕見「嗅神經母細胞癌」。



79歲的黃先生兩年來時常感覺眼睛不舒服，原以為是眼挑針做怪，直到去年8月，突然雙眼看不清，才檢查出是顱底長腫瘤，進而轉到台灣花蓮慈濟醫院耳鼻喉科，經詳細檢查為罕見「嗅神經母細胞癌」，周昱甫副主任與團隊隨即為他進行微創手術，取出6厘米大的腫瘤，後續再以電療及化療清除殘餘癌細胞，目前黃先生已恢復良好，只需定期追蹤觀察。

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「醫生說我得的是癌症，心情就像從天堂掉進地獄，讓人難以接受。」自認身體一向硬朗的黃先生說，當時頻頻覺得雙眼疼痛，以為是小毛病，沒想到後來不僅看不清楚就像是有人遮住視線一樣，連走起路來都搖搖晃晃。

周昱甫副主任表示，第一次看到黃先生時，便發現他眉間額頭微凸、眼距較寬，經過電腦斷層掃描、病理切片檢查，確診腫瘤為罕見的「嗅神經母細胞癌」，且腫瘤已長到6厘米，從大腦額葉到雙側眼框到鼻腔上部，佔據整個前顱底並侵蝕到鼻樑骨，雖病人視力未受到影響，但是橫向生長的腫瘤因壓迫到眼外肌，導致病人眼睛無法聚焦，與典型的嗅神經母細胞癌的常見症狀鼻塞、流鼻血等表現症狀大不同。

評估黃先生年紀較大以及病人不願做傳統的開顱大手術，周昱甫副主任以內視鏡顱底手術從鼻孔進入清除腫瘤，不僅傷口小、出血少，減少開顱併發症的風險，且術後3天就能出院，對此，周昱甫醫生說，雖然黃先生是第四期嗅神經母細胞癌，幸運的是未擴散到腦部及眼部，術後治療再以電療及化療消滅殘留在腦膜、眼周膜的癌細胞。

最後，周昱甫副主任也提醒，若是出現異常鼻塞、流鼻血，甚至眼睛疼痛、視力模糊等症狀時，千萬不要小覷，應盡快到醫療院所就醫檢查治療。

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