過敏症狀｜打乞嚏、眼癢無時停好影響工作？3紓緩策略提升專注力

每當過敏高峰期，因受氣候變化劇烈、冷暖交替，使得過敏族群症狀更加嚴重。許多上班族因花粉、塵蟎或空氣污染導致打噴嚏、鼻塞、眼睛癢、喉嚨不適，甚至是頭暈、嗜睡等，嚴重影響工作效率。



根據外國研究發現，過敏性鼻炎等可能導致注意力下降、疲勞感增加，進而影響工作效率；此外，過敏症狀可能導致請假率上升。然而，許多人習慣忍耐過敏症狀，長期下來，不僅影響健康，也可能造成職場競爭力下降。

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長期過敏症狀可能導致的職場問題

- 注意力下降：打噴嚏、流鼻水、眼睛發癢等症狀，讓人難以集中精神，影響決策與專案進度。

- 疲勞感增加：鼻塞、夜間咳嗽或呼吸不順，使睡眠品質下降，導致白天工作精神不濟。

- 生產力降低：持續不適可能拖慢工作效率，影響專案執行與團隊合作表現。

- 請假率上升：嚴重過敏患者甚至可能因不適而頻繁請病假，影響職場穩定性。



過敏族3紓緩策略提升專注力

台灣耳鼻喉科醫師成和平表示，為了幫助上班族在過敏季節仍可保持最佳工作狀態，建議從環境、飲食與用藥三方面入手，徹底改善過敏症狀，進一步提升職場表現。

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對策1辦公室環境調整：打造無過敏原工作空間

- 定期清潔：每週擦拭辦公桌與鍵盤，減少灰塵與塵蟎。

- 擺放空氣清淨機：減少花粉、PM2.5及其他空氣過敏原的影響。

- 減少地毯與布製品：地毯與沙發容易積聚塵蟎，可改用木質或皮革家具。



對策2日常保養與飲食：吃對食物減少過敏反應

- 補充抗發炎食物：Omega-3（如三文魚、亞麻籽）有助於降低發炎反應，減少過敏發作。

- 攝取維他命C：奇異果、柑橘類水果可提升免疫力，幫助身體對抗過敏原。

- 避免乳製品與高糖食物：部分乳製品會增加黏液分泌，使鼻塞更嚴重，高糖飲食則可能加重發炎反應。



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對策3過敏藥物建議：選擇不影響專注力的抗組織胺

- 第二代抗組織胺藥物（如 Loratadine、Cetirizine）：不易引起嗜睡，不影響工作狀態。

- 鼻噴劑與抗發炎藥物：可針對鼻塞、鼻炎進行局部治療，減少症狀影響。

- 避免過量使用鼻收縮噴劑：過度依賴鼻收縮噴劑可能導致反彈性鼻塞，應依醫師建議適量使用。



成和平提醒，任何族群都應正視自己的過敏問題，透過環境調整、飲食改善與適當用藥，減少過敏對學習、工作的影響。唯有維持良好的健康狀態，才能在各個場域發揮最大競爭力，不讓過敏偷走你的戰鬥力。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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