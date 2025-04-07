過敏症狀｜眼睛痕癢、狂捽眼？醫生教用1簡易方法快速緩解癢感

春暖花開，大地萬物漸漸甦醒，鳥囀啁啾唱著春之歌，連人都感到神清氣爽，紛紛結伴出門賞花去。但醫院門診卻發現，因為眼睛過敏前來就醫的民眾當中，有不少是年輕打扮入時的女性，特別是臉部彩妝完整，尤其是，睫毛是濃密又捲翹，擁有一雙動人電眼。



台振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛醫師表示，這次發現許多個案不只對花粉過敏，也因為刷睫毛膏導致眼睛發癢，在雙重過敏源襲擊下，眼睛紅腫得像小白兔的紅眼睛，結膜像是龍眼肉。

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眼睛癢不手揉快先冰敷

他說明，眼睛發癢是眼科相當常見的問題，但許多人都會下意識用手揉眼，不僅可能引起紅腫，還可能因細菌感染而加重症狀，若自行使用眼藥水緩解，還可能用藥錯誤、延誤病情。

許粹剛提醒，眼睛過敏所造成的過敏性結膜炎，緊急處理原則是可透過冰敷緩解不適；對於細菌感染的眼瞼炎，應使用抗生素和輕微類固醇，必要時可考慮口服抗生素。

後續眼睛清潔是緩解關鍵

同時，保持眼部清潔非常重要，建議可以1比1的比率將水與嬰兒洗髮精稀釋後，清洗睫毛根部，1天清潔1〜2次，改善毛囊口的阻塞。另外，對保養品、彩妝品或花粉過敏者，則可用清水清洗和冰敷、減少化妝品使用來緩解癢感。

許粹剛指出，季節性過敏性結膜炎的主要過敏原為植物花粉，通常在特定季節發作，例如，每年春暖花開的3、4月時節，建議患者在花季減少外出，並採取防護措施，如戴口罩和眼鏡。

常年性的過敏性結膜炎，則與塵蟎、灰塵等非季節性的過敏原有關，需做好居家護理以遠離過敏原，才能減少發作。治療上，急性期可考慮使用抗組織胺、類固醇等藥物。

營養師列舉「慢性過敏食物十大排行」（按圖👇👇👇）

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留意上妝過程及徹底卸妝

他特別提醒，習慣使用眼部彩妝品的民眾，除了注意彩妝品的成分，上妝的過程也要留意，如刷睫毛膏時，小心不要碰觸到根部皮膚，也要避免睫毛膏掉進眼睛，否則恐引起眼瞼發炎，造成眼睛發癢，分泌物增多。

萬一眼妝品不慎進入眼中，請先閉上眼睛讓眼淚將異物自然流出，或是點眼藥水沖洗，如果仍無法改善，則應立即就醫。水溶液性的化妝品，則可使用流動的無菌生理食鹽水沖洗眼睛，沖洗約 3〜5 分鐘，仍不適盡快送醫就診。

4種抗發炎食物（按圖👇👇👇）

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許粹剛進一步說明，除了上妝時要小心，眼部卸妝也要徹底，否則殘餘化妝品可能會阻塞眼瞼板腺體開口，導致眼瞼發炎、長針眼或過敏性結膜炎。

卸除眼妝時，最好使用不致粉刺性卸妝油，以棉片沾取後，先在眼睛及睫毛按壓停留20〜30秒，待彩妝溶解後，再以畫圈方式卸妝，並重複數次直到眼妝清除乾淨為止。

若有眼部不適，建議盡快諮詢眼科醫師安排詳細檢查，掌握病因及治療時效。除了積極配合醫囑治療，也應落實居家護理以遠離過敏原，才能降低過敏性結膜炎的發作機率。

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