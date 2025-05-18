脫髮｜血熱、血瘀、氣血不足導致掉髮！3茶飲按6穴位刺激毛髮生長

人一天會掉落50至100根頭髮，但超過這數量就難免令人擔憂。



中醫師指出，常見的掉髮原因包括遺傳基因、年齡增長、免疫系統疾病、生活壓力、荷爾蒙失調、頭皮感染、藥物副作用、營養不足等多種因素，但中醫認為掉髮與血熱、血瘀、陰血虛、氣血不足有關，透過適當治療，就能找回茂密秀髮。

如何判斷掉髮？4大掉髮食物公開（按圖看清👇👇👇）

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血熱導致掉髮 可喝「百合蓮子枸杞茶」

台灣中醫師羅可雯指出，「血熱」導致的掉髮，可能合併情緒煩躁、口乾、便秘等症狀。建議可以喝「百合蓮子枸杞茶」，來清熱養陰安神，將百合15克、蓮子10克、枸杞10粒、冰糖適量，加水600毫升，以文火煮30分鐘即可。

血瘀導致掉髮 宜服「川芎山楂茶」

羅可雯提到，血瘀型的掉髮則伴有頭痛、面色暗沉、口唇紅紫等表現。羅可雯表示，可以服用「川芎山楂茶」，活血行氣。使用川芎10克、山楂5枚、黑糖適量，加水600毫升，以文火煮20分鐘即可飲用。

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氣血不足導致掉髮 適合喝「養氣當歸湯」

羅可雯表示，血虛氣血不足的掉髮會出現毛髮細柔、頭暈、腰酸等症狀，最適合服用「養氣當歸湯」來養氣補氣血，將黨參6克、黃耆6克、當歸12克、何首烏9克、紅棗8顆加入600毫升水中，可再加入雞肉或排骨，燉煮30分鐘。

按摩6神穴 有助刺激毛髮生長

除了藥茶，羅可雯也建議，平時可多做穴位按摩，每日用指腹按壓百會穴、四神聰穴、神庭穴、本神穴、角孫穴、風池穴等穴位30次，有助刺激毛髮生長。

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若掉髮問題嚴重 還應儘速就醫

羅可雯提醒，若有掉髮問題嚴重，甚至導致禿頭產生，還是應儘速就醫診治，釐清病因，以找到最合適的治療方式，透過中醫調理，搭配飲食與生活習慣的調整，相信能讓秀髮回復烏黑亮麗，重現自信迷人的風采。

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