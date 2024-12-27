頭髮迷思｜天氣變冷不想洗頭？掌握洗頭頻率、3招助頭髮頭皮健康

天氣變冷容易讓人不想洗頭，或是想減少洗頭頻率。



台灣皮膚科醫師簡銘成提醒，頭皮健康就可以幫助頭髮健康生長，冬季是保養頭皮的好時機，如果觀察到頭皮太過油膩、發癢，就代表可能需要調整洗頭的頻率。

冬天應該幾天洗一次頭？（按圖👇👇👇）

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出油狀況、髮質、生活環境都會影響洗頭頻率

簡銘成指出，如果冬天怕冷不想天天洗頭，多數人可以每2～3天洗1次，每個人的洗頭頻率因人而異，取決於頭皮的油脂分泌情況、髮質和生活環境：

- 乾性頭皮：每2～3天洗1次，可以保護頭皮的天然油脂，避免頭皮過度乾燥。

- 油性頭皮：可能需要每天洗1次，才能有效清除頭皮分泌過多的油脂，避免毛囊阻塞。

- 中性或正常頭皮：若油脂分泌狀況正常，每1～2天洗1次最合適，可以保持頭皮清潔，又不至於清潔過度造成頭皮失去保護屏障。

- 短髮或頭髮較細：油脂堆積較快，需要更頻繁洗頭。

- 長髮或頭髮較粗：油脂分布較均勻，可以稍微延長洗頭間隔。



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另一方面，簡銘成提醒，洗頭頻率要考慮的不只有頭皮的出油程度和頭髮長度、粗細，生活環境和生活習慣，或是頭皮有狀況，也有影響，例如：

- 運動量大或常處在環境污染重的地方：需要更頻繁洗頭，去除汗水、灰塵或污染物。

- 生活環境氣候乾燥：可以適度延長洗頭間隔，避免頭皮過於乾燥。

- 有頭皮屑、乾癢、過敏症狀：請醫師評估適合的洗頭頻率，使用適合的洗髮產品緩解頭皮不適。



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吹頭髮距離10～15厘米最理想 溫度不能過高

除了要掌握適合自己的洗頭頻率之外，簡銘成建議頭皮保養還需要搭配以下做法，可以有助於頭皮健康：

- 適量梳頭按摩：利用梳頭的過程按摩頭皮，可以促進血液循環，刺激頭皮，幫助毛囊獲得更多營養，有助於頭髮健康生長。

- 吹頭髮避免直吹髮根：適當的吹頭髮距離是10～15厘米，而且吹頭髮的風溫度不能過熱，因為頭皮很敏感，不適合長時間近距離用熱風吹，以免過度刺激造成頭皮乾癢或敏感。

- 保持健康飲食補充營養：冬季飲食多攝取維他命B雜、D、鐵、鋅等元素的食物，紅肉、海鮮、堅果都很適合，可以提供頭皮需要的營養，支持頭髮的生長。



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