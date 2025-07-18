健康飲食｜告別脂肪肝！日本名醫教吃１零食 助減脂、降食慾

近年來，大家對肝臟健康的重視度愈來愈高。醫學研究發現，原來肝臟同樣是我們保持健康長壽的關鍵！



以往我們可能覺得「脂肪肝」是小事一樁，反正很多人都有，但它其實是個「隱形殺手」，隨時可能引發動脈硬化、糖尿病等嚴重問題。如果對脂肪肝掉以輕心，隨時加速我們的身體老化和疾病進程，甚至影響到往後的人生。不過別擔心，肝臟其實有很強的自我修復能力，只要我們用對方法好好照顧它，即使肝功能數值長期不理想，也有機會在短時間內回復健康！

如何判斷自己內臟脂肪是不是太多？ （按圖👇👇👇）

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根據日媒《東洋經濟》報道，日本肝臟名醫栗原毅指出，經自己門診的統計，約九成脂肪肝患者，在開始食用可可含量達70%以上的黑巧克力後，肝功能均獲得顯著改善。不僅肝臟脂肪減少，內臟脂肪及皮下脂肪亦隨之下降，不少患者更因此成功減重。

真實個案：黑朱古力如何逆轉脂肪肝

栗原毅以一位40多歲的女士為例，她因疫情期間居家生活，養成食用仙貝和饅頭的習慣，一年內體重增加了6公斤，並在健康檢查中被診斷出脂肪肝及糖尿病。經栗原醫生建議，該名女士開始嘗試食用黑朱古力。僅僅一個月後，便成功減重3公斤，肝發炎指數更從63降至接近正常值的34，糖化血色素亦從7.4%改善至6.5%。黑朱古力不僅令她健康瘦身及改善病情，更有效抑制了她對零食的渴望。

3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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黑朱古力的健康益處

或許有人會質疑：「吃朱古力不是會增肥嗎？」事實上，並非所有朱古力都具備相同的功效。栗原毅指，一般甜朱古力若過量食用，確實可能導致體重增加。然而，黑朱古力（可可含量70%以上），這種帶有微苦風味的朱古力，卻對改善脂肪肝及肥胖具有多重潛在益處：

改善肝功能及減少脂肪：



黑朱古力中能改善脂肪肝的關鍵在於可可多酚，它是一種來自植物的天然成分，具有抗氧化和抗炎特性。脂肪肝的形成與肝臟細胞的氧化應激和炎症反應有關，透過攝取黑朱古力，這些抗氧化物質可能幫助減少肝臟細胞的損傷，改善肝臟的代謝功能，從而有助於減少肝臟內脂肪的積聚。

同時，它也可能影響身體的脂肪代謝，促進內臟脂肪和皮下脂肪的分解和減少，這對於整體體重管理和改善脂肪肝狀況都非常重要。

穩定血糖：



可可含量較高的黑朱古力，其糖分含量相對較低，且富含膳食纖維。膳食纖維有助於減緩食物在消化道中的移動速度，從而延緩葡萄糖的吸收。

此外，可可多酚也被研究發現可能提高胰島素敏感性，幫助身體更有效地利用胰島素來調節血糖。當在餐前食用時，它能提前作用，減緩餐後血糖的快速上升，這對於糖尿病患者或有血糖波動問題的人士作用就更大。

黑朱古力8大益處（按圖看清👇👇👇）

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朱古力食用指南

為有效發揮黑朱古力的健康益處，栗原毅建議採取以下攝取方式：

1. 選擇高可可含量：建議選購可可含量70%或以上的朱古力。80%或90%亦可，但若覺得過於苦澀，則應選擇自己較能接受的口味，以確保能長期堅持。



2. 少量多次攝取：黑朱古力的功效約可持續2至3小時，因此不宜一次性大量食用。



● 理想份量：分五次食用。例如：早、午、晚餐前各一片（5克），在上午10點、下午3點各補一片（5克），每日總計25克。

● 彈性調整：若時間緊迫，可省略兩餐間的份量，每日總計15克，分三次食用（早、午、晚餐前各一片）。

3. 餐前食用為佳：為有效控制血糖，建議在用餐前食用高可可朱古力，而非餐後。



5種吃黑朱古力需要忌口的人（按圖看清👇👇👇）

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