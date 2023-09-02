脂肪肝｜高熱量飲食、久坐少運動易中招　醫生揭3種飲食法助改善

外表看來瘦瘦的，甚至還進行間歇性斷食，但不少「瘦子」卻有脂肪肝！台灣人脂肪肝比例上升，醫師指出，長期脂肪肝恐演變成肝癌，肥胖及糖尿病患等族群是高危險群，而3種飲食法搭配運動，是改善「肝包油」的法寶。



隨著治療藥物的發展以及台灣政府擴大篩檢，台灣乙型、丙型肝炎導致的慢性肝病及相關併發症逐年遞減。但現代人生活習慣改變，包括高糖、高熱量飲食，及久坐、少運動，造成脂肪累積，形成脂肪肝，相關的肝病比例也逐年上升，甚至成為肝癌的主因。

3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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肝是沉默器官 有症狀多半已晚期

台灣恩主公醫院胃腸肝膽科潘鈺聆醫師表示，肝臟中有正常的脂肪比例，若肝內脂肪佔全肝臟重量超過5%就是「脂肪肝」，這些多餘的脂肪會造成肝細胞受損及發炎，讓肝組織逐漸被疤痕組織覆蓋，長期將導致肝纖維化，甚至變成肝硬化、肝癌。

台灣潘鈺聆醫師提醒，肝臟是沉默的器官，大部分人不太會有症狀，有症狀時通常已是晚期，會感覺疲倦、腹部疼痛、腹脹或腹水、常瘀青或出血、皮膚癢、黃疸，嚴重者甚至可能導致肝腦病變，造成行為改變或言語混亂等。

7大高風險族群 瘦子也可能肝包油

根據研究統計，超重或肥胖（BMI超標）、糖尿病、血中膽固醇異常、代謝症候群者、甲狀腺功能低下、抽煙，以及高齡族群等7大族群罹患脂肪肝病的風險較高。

過去脂肪肝主要在肥胖或是糖尿病女性身上出現，後來醫界發現，不管醣脂代謝是否異常，或非肥胖者的男性，也可能發生脂肪肝病！換句話說，瘦子也可能會得脂肪肝。因此醫師建議健檢時，可將腹部超聲波檢查納入檢查項目，為自己多添一層保障。

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3種有效改善脂肪肝的飲食法

脂肪肝如何防治？台灣潘鈺聆醫師表示，脂肪肝沒有直接治療的藥物，想要改善脂肪肝，最重要是藉由運動及調整飲食來減少肝臟中多餘的脂肪，她建議3種改善脂肪肝最有效果的飲食法。

1. 地中海飲食

以橄欖油、堅果作為油脂來源的地中海飲食，不但營養均衡，也富含維他命、礦物質、膳食纖維，特別是多酚的類黃酮類，再加上單元及多元不飽和脂肪，對於脂肪肝的改善有益處。

2. 低碳飲食

低碳飲食可改善高密度脂蛋白膽固醇和三酸甘油酯的濃度，減少非酒精性脂肪肝病患者的脂肪變性、發炎反應和肝纖維化。

3. 間歇性斷食法

近年流行的「間歇性斷食法」利用長時間不吃食物，來增加身體燃燒脂肪時間，也可改善脂肪肝，但需要毅力及搭配完整的運動才有效果。值得注意的是，在進食時間內若選錯食物或是吃過量，不但不會減肥，還會引起反效果。

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台灣潘鈺聆醫師表示，只要減掉5%的體重就可減少肝臟脂肪，但要注意，快速過度減肥可能會導致非酒精性脂肪肝病惡化，理想的減重速度是3個月減少初始體重的10%。她呼籲，脂肪肝對健康的威脅不容輕視，應努力改善、定期追蹤治療。

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