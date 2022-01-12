肩頸痛｜枕頭太高太低都會瞓捩頸?側睡要用兩枕頭?選購床品攻略！

人的一生大約會花三份一的時間睡覺，睡得好有益身心；相反不但影響精神，更會導致各種肩頸腰各種痛症問題。很多人深明這個道理，所以不惜大花金錢購置寢具，但不時都會聽到「在店鋪試睡時，明明感覺良好，但回家使用數天後，卻愈睡愈不舒服，各種頸痛、腰痛毛病又再浮現，睡眠根本質素沒有得到改善。」醫師Easy團隊今日就為你拆解寢具舒適度之謎，探討如何透過數據選擇最適合自己的枕頭和床褥，以科學方式改善睡眠，令生活更美好。



很多人不惜大花金錢購置昂貴寢具，但回家使用數天後，卻愈睡愈不舒服。（圖片：Shutterstock）

枕頭應精確承托頸部 調整墊可微調高度並配合現有床褥

不少人以為枕頭和床褥是否適合自己是一件主觀的事情，所以到店鋪選購時，只會單憑感覺去做決定。但在店鋪試睡時的短暫感覺準確程度有限，所以往往作出錯誤決定。其實選擇枕頭和床褥背後可是大有學問。

首先，一個好枕頭應為頸部提供穩定的承托，讓頸椎和胸椎保持平直。選擇枕頭時，可留意自己的肩膀是否能緊貼枕頭，枕頭過高或過低都會令頸部受壓。同時也要留意枕頭是否過軟或過硬，過軟的枕頭承托力不足，而過硬則會令頸部難以緊貼枕頭。

根據以上重點選擇枕頭時，除了單憑感覺試來試去，是否有更精確而快捷的方法呢？醫師 Easy團隊發現，原來透過DPM的「Pillow Selecter」，可以更快更精確地判斷枕頭是否適合自己。這套用DPM自家研發的「Pillow Selecter」，可以即時測試頸部弧度和肩膊闊度，並根據所得的客觀科學數據，協助用家選擇最適合自己的枕頭。

「PillowSelecter」即時測試頸部弧度和肩膊闊度，並根據所得的客觀數據，協助用家選擇最適合自己的枕頭。（圖片：DPM）

選擇枕頭時，可留意自己的肩膀是否能緊貼枕頭。（圖片：DPM）

找到適合的枕頭是第一步。DPM的枕頭還配備了「調整墊」，用家可根據自身的頸部弧度、肩膊闊度、側睡習慣等，添加或移走調整墊，在合適枕頭的基礎上，再作出高度上的微調。比起單單選擇所謂的波浪枕、太空綿等做法，DPM枕頭的個人化設定無疑能夠將睡眠質素提升到另一個層次。

調整墊的另一好處是能夠彈性地配合家中已有的床褥。相信不少人都試過在店鋪試睡枕頭時十分滿意，回家再睡時的感覺卻完全不同。其中一個原因是因為在店鋪試睡的床褥與家中的床褥軟硬度不相同，睡起來的感覺自然會有差異。枕頭和床褥的互相配合十分重要，而 DPM枕頭的調整墊便提供了靈活的調整空間，讓新購置的枕頭能夠完美地配合現有的床褥。

床褥不應只有單一硬度 獨立組件為腰背作出分區承托

談及床褥，選擇床褥時同樣要考慮承托力。由於臀部是人體較重的部位，床褥太軟的話，便無法承托臀部，令脊椎下墮。床褥太硬的話，仰睡時的腰部與床褥之間的位置便會懸空，令脊骨及腰部肌肉得不到承托；側睡時則會令壓力集中在肩膊和臀部，而腰部因承托不足而導致脊椎側彎。

DPM的點對點®感應系統能夠根據身高、體重和睡眠姿勢，偵測人體躺睡時的壓力分佈，再透過科學數據，找出最適合用家的床褥。很多人對於床褥變化的認知僅限於厚度和硬度，以為只有厚、薄、軟、硬四種分別，在購置了所謂的合適厚度和硬度後，便每晚用睡姿去遷就床褥，結果長期下來，身體不但沒有得到足夠休息，反而愈睡愈累。

DPM 的床墊分為多個獨立組件，可根據個人的身高、體重或睡眠習慣而作出調整，利用專利SENSOR度身調配組件。（圖片：DPM）

事實上，每個人的身體均有不同曲線，因此床褥亦不應只有單一硬度。「點對點®舒壓系統」是 DPM 床褥的核心技術，著重床褥的個人化設定。床墊分為多個獨立組件，可根據個人的身高、體重或睡眠習慣而作出調整，自由排列。床墊的軟硬度不同，有助為腰背提供匹配的分區承托。透過 DPM 的點對點®感應系統，能夠找出受壓點，從而安排最適合的組合，創造最貼身的承托力和舒適度。

DPM床褥的可分拆組件設計還有多個賣點。用家回家後可以隨時隨意轉換組件排列，根據自己的生活節奏和身體變化，嘗試不同組合。而且組件可以隨時拆出來清潔，潮濕天氣時也可以翻出透氣，這些好處絕對是傳統床褥所做不到的。此外，「CoupleFit 設計」可將床褥分成左右兩邊，適合身型、睡眠習慣不一的夫婦。

組件可以隨時拆出來清潔，潮濕天氣時也可以翻出透氣。（圖片：DPM）

脊醫提供專業意見 有健康需要可作轉介

在 DPM 尋找舒適與健康並重的床褥和枕頭時，除了能透過點對點®感應系統所提供的科學數據，還可以諮詢脊醫的專業意見。DPM 與多位脊醫緊密合作，除了不時會舉辦公開講座之外，如果客人有健康需要，也可以經 DPM 轉介治療。

DPM 與多位脊醫緊密合作，除了不時會舉辦公開講座之外，如果客人有健康需要，也可以經 DPM 轉介治療。（圖片：Shutterstock）

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DPM點對點枕頭原價$1,380，限時63折，只需$869.4。（圖片：DPM）