凍齡｜由飲食入手抗衰老就足夠？護膚養生同步進行　迸發逆齡魔力

ReJeune以五千年傳統中醫經絡理論為基礎，深信護膚養生可以同時進行，因為皮膚、經絡與臟腑三者相連，除了臟腑健康自然能讓皮膚美麗，護膚的力量同樣能提升經絡氣血能量，從而煥發身體健康。



皮膚、經絡與臟腑三者相連，除了臟腑健康自然能讓皮膚美麗，護膚的力量同樣能提升經絡氣血能量，從而煥發身體健康。(圖片：品牌提供)

不老ReJeune的皇牌「還原美肌」療程，結合獨家活水灸和活能燈生命光技術，除了深入改善自由基問題，有效還原美肌，修護的能量更能深入經絡氣血，排走身體毒素，煥發身體健康。

活水灸解毒與美肌 中醫經絡美容的演繹進化

活水灸應用了ReJeune Plus 閃鑽經絡全效奇妙水及氣能活療®技術，是針灸美容的演繹進化，撇除了以往針灸美容的缺點，讓針灸美容更安全有效。

傳統針灸美容不管針頭如何纖細，都免不了會對皮膚造成傷口，即使「美顏針」已經幼細至0.15mm以下，但進行療程時亦會有針刺的微酸感，少數人更會出現輕微血點或瘀青的情況。但活水灸採用ReJeune專研的ReJeune Plus 閃鑽經絡全效奇妙水代替傳統的針，透過精華液的波頻及氣能活療®技術，使噴頭產生的噴射壓力產生共振能量，刺激與活躍經絡，達到傳統針灸的相同效果。由於少了外部的入侵，因此活水灸技術比傳統針灸更安全有效。

活水灸是針灸美容的演繹進化，撇除了以往針灸美容的缺點，讓針灸美容更安全有效。(圖片：品牌提供)

在「還原美肌」療程中，美療師為客人潔膚後，會利用ReJeune Plus 閃鑽經絡全效奇妙水進行活水灸。ReJeune Plus 閃鑽經絡全效奇妙水經氣能活療®技術噴注入人體後，有助身體製造「穀胱甘肽 Glutathione」(GSH)，幫助人體消除自由基及殘餘毒素。同時，經由活水灸刺激人體穴位和經絡，促進血液循環，不但促進膠原蛋白和彈性纖維再生，活化肌膚之餘，更能排走積聚的毒素，從內到外解決健康與皮膚問題，達到解毒與美肌的效果。

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生命光消除自由基 增強皮膚抗衰老及免疫力

完成「還原美肌」的活水灸後，美療師會使用磁穴棒為客人進行磁穴按摩，並進行下一步的吸入抗氧氫及生命光療程。

抗氧氫療程是讓皮膚透過吸入高純度的氫，達致多種美容效果。療程使用專業製氫儀器，藉PEM+MEA氫氧分離技術，產生高純度氫分子。氫分子是一種強大的抗氧化劑，可高效去除自由基，而富含氫分子的精華及面霜不但深層保濕和滋潤肌膚，更能清除引起老化原因的惡性活性氧，有效清除暗沉，讓肌膚回復光滑。氫分子對美容的好處包括：預防過早衰老和皺紋、抗氧化及抗炎作用、使皮膚和身體更水潤、舒緩鎮靜敏感肌膚、減少毛孔中的油脂及減少粉刺等等。

氫分子是一種強大的抗氧化劑，可高效去除自由基。 (圖片：shutterstock)

生命光是透過共振原理，排出體內的毒素及刺激細胞增長。「還原美肌」療程透過活化細胞儀，將生命光波長調教至4-14微米，配合光子直流導向技術，將生命光以聚焦方式釋放，同時儀器會釋放大量超氧根負離子，這種負離子比一般負離子更易進入人體，有效消除體內自由基、加速血液循環及促進新陳代謝。

「還原美肌」療程有以下明顯功效：

1. 超強抗氧化、重現肌膚美



2. 踢走黑眼圈、改善虛寒濕



3. 促進面部循環、喚醒初生肌



4. 讓面部緊緻、水潤、彈滑



5. 促進氣血循環，增強自生免疫力



「還原美肌」療程能讓你的肌膚與身體回復年輕。(圖片：品牌提供)

水養生系列：延長「還原美肌」療程的效果

ReJeune的水養生系列產品使用了多種純天然草本成份，持續使用可延長「還原美肌」療程的效果。

aqua e閃鑽肌源再生水



aqua e閃鑽肌源再生水是一種抗氧化、抗衰老的天然產品，能協助身體製造「穀胱甘肽 Glutathione」(GSH)，幫助人體消除自由基及殘餘毒素，達到解毒與美肌的效果。

ReJeune Plus 閃鑽經絡全效奇妙水



ReJeune Plus 閃鑽經絡全效奇妙水，以天然原料，配合高科技超臨界萃取，研製為面部專用。只須將產品噴注幾個簡單面部經穴位，即可取得雙重效益，臉龐立刻緊緻亮麗，兼具美白效果。過敏性皮膚均適用。

28℃昇華噴霧



28℃昇華噴霧含有從植物性酵素萃的EV活性酵素，它有天然的抗菌作用，能主動捕捉皮膚表面上的細菌，保護皮膚免受細菌侵害，同時它能清潔皮膚表層，預防暗瘡及粉刺。使用28℃昇華噴霧是一種簡便、速效的一種皮膚護理方法，來維持皮膚微生態平衡，預防色斑、皺紋、鬆弛等老化相關的皮膚問題。

除了「還原美肌」療程，ReJeune亦提供多種結合傳統養生思想及現代科技的獨家療程，詳情可向「不老ReJeune」亞洲經絡美肌專家查詢。