微創穴位埋線｜中醫拆解輕鬆減肥原理　實測一星期成功減2公斤！

每位女生都希望擁有小蠻腰和修長美腿，而減肥更可謂是終身事業；想輕鬆瘦下來又不想勉強節食、捱壞身子，當然要選擇健康、安全的方式。中醫有種方法，除了可輕鬆養成「易瘦體質」、踢走拜拜肉，同時能夠調理身體機能。本文請來名老中醫陳思珍，拆解微創穴位埋線的原理及注意事項；小編同事更親身實證一星期見效，腰圍減少足足2cm！

以靈龜八卦理論為埋線基礎 針對性治療肥胖

要達到減肥的療效，中醫會採用中藥、針灸、甚至是時下最流行的微創穴位埋線；多管齊下，效果更加理想。

陳思珍醫師分享中醫減肥方法。

陳醫師解釋，微創穴位埋線是以中醫的靈龜八卦理論為基礎，由傳統的針灸技術加以延伸和改良而成，相對省時快速。其原理是利用特制的細長針具，將PDO線打入體內；以線代針，24小時全日候不停地刺激相關穴位，藉此可幫助加強新陳代謝、降低食慾；更能促進脂肪分解，從而達到減肥目的，對縮小腰圍、大腿與手臂等的局部雕塑效果十分顯著。

微創穴位埋線是以中醫的靈龜八卦理論為基礎，由傳統的針灸技術加以延伸和改良而成。

在微創穴位埋線治療肥胖的過程中，陳醫師強調，「必須注意營養吸收，同時要調整飲食結構，才可以解決肥胖問題；如果仍然肆無忌憚地大吃大喝，瘦身的效果或不如預期，復胖反彈的機率也會增加」。療程不單可改善產後媽媽腹部贅肉難消的情況，一些身體出現浮腫症狀的脾胃病患者、容易便秘、腹瀉的人士或有經期不適的女性同樣適合。

PDO線安全性高 可被人體完全吸收

微創穴位埋線的出現讓不少肥胖人士心動，但是在一知半解情況下，不敢輕易嘗試。陳醫師表示，埋線絕對安全可靠，而且在物料上也有提升；以往的舊式羊腸線，被人體排斥的機會相對較高，有可能造成敏感。

而現時使用的新式「PDO線」則是由蛋白質組織所組成，平時會應用在外科手術中，更加安全衛生；線體較幼，施針時的痛感亦會大大減低。最重要的是「PDO線」可被人體完全吸收代謝、不需取出，對身體無任何傷害，亦不用擔心有傷口感染風險。

微創穴位埋線採用安全性高的新式PDO線。

埋線前充足準備 以中醫角度找出致肥原因

埋線前，陳醫師先把脈辨證，以中醫角度分析致肥原因。然後再會進行磅重、量度腰圍和體脂比例等步驟，接著就可以消毒用具及皮膚並開始埋線。

陳醫師為小編同事進行穴位埋線。

一般埋線取穴點多集中腹部或四肢，每次大約10-12針；會視乎患者的情況而作調整。陳醫師表示，「針數並不是越多越有效，過量可能會出現暈針等副作用。而且每個人的體質不同，埋線後的效果會有差異，通常年輕人較為明顯，或可快至一到兩星期便見效。」

小編同事實測埋線成功 一星期腰圍減2cm！

小編同事平時有持續做運動，但感覺身體開始適應，消脂瘦身效果亦不太明顯，出現「樽頸位」；因此想嘗試一下穴位埋線。完成療程後一星期覆診，體重足足輕了2公斤；不單腰圍、大腿圍都減少了2至4cm；連手臀拜拜肉的線條都變得緊緻少許。

陳醫師最後提醒，「微創穴位埋線的療程次數會按實際要求及狀況而安排；但埋線後必須要適量運動，配合健康飲食和良好作息，減肥效果更才會更理想更持久。」

第五波疫情仍然持續，患者人數眾多；中醫藥界為在抗疫工作上出一分力，積極動員業界，由3月21日起，每日為1000位輕症確診人士提供「免費中醫藥遙距診症」服務 (額滿即止) 。計劃獲食物及衛生局、中醫藥發展基金全額資助，陳思珍醫師亦有參與其中。

市民可先於網上或Whatsapp登記，完成診症後24小時內，就會將4日劑量的中藥包 (顆粒劑) 送到患者家中。是次計劃診金、藥費及速遞費用全免，更多詳請可留意以下海報。