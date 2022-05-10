香港腳｜夏天易焗出香港腳？ 中醫教泡腳貼士 三類香港腳要點分?

夏天潮濕多雨，雙腳少不免會被鞋襪焗出汗，不加理會恐惡化成香港腳，雙腳發出異味更隨時影響社交。要調理香港腳，勤換鞋襪固然是必須，不過香港腳原來還可細分成三大類，當中透過不同藥材去進行泡腳，對治療更有正面的作用。



春夏之間天氣潮濕，正是香港腳的好發時節。（Shutterstock）

如何分辨香港腳三大類型？

註冊中醫廖慧君醫師分享指，春夏之間是細菌病毒最為活躍的時期，亦容易濕從內生。據《備急千金要方》卷二十二《風毒腳氣方》記載「然此病發，初得先從腳起，因腳氣即脛腫，時人號為腳氣。深師云：腳弱者，即其義也」。中醫稱為「腳弱」，亦即腳氣，也就是現今俗稱的「香港腳」。

香港腳的臨床特徵主要包括：

．足趾局部瘙癢

．水皰

．糜爛滲出

．脫皮皸裂

．皮膚增厚粗燥

．腳現異味

．腿腳麻木酸痛、無力攣急等



香港腳當中更可細分成三大類型：

1. 糜爛型腳氣：多發於第三、四、五足趾間，初起時足趾間會出現潮濕、水皰；脫皮後則會潮紅且糜爛面奇癢，更很易感染其他部位



2. 皰型腳氣：多發於足外緣部， 初起為外壁飽滿的小水皰，數個小水皰可融合成大水皰，皰液透明，周圍無紅暈但自覺奇癢，搔抓後可引起繼發感染， 亦有機會導致小腿丹毒（一種皮膚熱毒病症）及蜂窩組織炎



3. 角化型腳氣：多發於足跟部，表現為皮膚粗厚乾燥、角化脫皮、瘙癢及皸裂，此型一般病程緩慢、纏綿難癒



▼同場加映，腿部的五大警訊（按圖看清👇👇👇）

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香港腳兩大成因

從中醫角度，廖慧君醫師指出出現腳氣的原因主要是因濕熱下注或氣血虛弱，與天氣、生活習慣及個人體質都有關係，主要亦可分成兩類成因：

濕熱下注型病徵：



平時會有眼紅、面紅、舌紅、口乾、口苦，便秘或易有尿路感染等，多會出現糜爛型腳氣的症狀，即足趾間足癬潰破、周圍發紅及癢痛成因：

1. 天氣：陰雨過後，在悶熱不通風狀態下，下肢受水寒和濕熱之邪侵襲

2. 飲食不節：例如過食辛辣燥熱物，損傷脾胃，令濕熱流注足脛下肢

氣血虛弱型病徵：



患處長時間不癒，皮膚不紅反呈白色，但癢痛明顯，甚或有透明淺黃分泌物流出，症狀較接近皰型腳氣及角化型腳氣成因：

1. 年老體虛，正氣不足

2. 病後體質較虛弱，身體氣血虧虛，令經脈經筋失於潤養下肢足趾

▼同場加映，靜脈曲張改善方法：（按圖看清👇👇👇）

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腳氣不等於腳氣病？

廖慧君醫師強調，腳氣病與腳氣是兩種不同的病，腳氣病是一種營養缺乏性疾病，是因缺乏維生素B1而引起的全身性疾病，常見症狀為胃口欠佳、腹脹腹痛、大便秘結、煩躁失眠及容易疲等，病情進一步時更會出現足踝部、膝部及大腿水腫，嚴重者可能會出現心力衰竭、胸腹積液等。

按摩穴位調理香港腳

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1. 太白穴位置：是足太陰脾經的原穴，位於足內側緣，當第一跖骨小頭後下方凹陷處



按法：用拇指點按，力量以自己能承受為度，令穴位局部產生酸脹感即可；每天可按壓雙腳50至100次



功效：清熱化濕、健脾和胃



2. 三陰交穴位置：是足太陰脾經、足厥陰肝經、足少陰腎經三條陰經之交會穴，位於小腿內側，足內踝尖上3吋，脛骨內側緣後方凹陷處



按法：用拇腹按揉，可順時針按揉雙腳，力量以自己能承受為度，令穴位局部產生酸脹感即可；每天按壓雙腳5至10分鐘



功效：健脾益氣、滋補肝腎、除濕通絡



藥材泡腳方

1. 針對糜爛型腳氣



藥材：地膚子、滑石粉、苦參各30克，白矾、硼砂各5克

用法：先用清水浸泡一會，煮20至30分鐘，稍稍放涼待溫度合適，再浸泡患處20至30分鐘；每晚睡前浸泡，至病愈即止

功效：清熱利濕、解毒殺蟲

2. 針對水皰型腳氣



藥材：苦蔘、白蘚皮、馬齒莧、車前草各30克，木瓜、蒼朮、 黃柏、生甘草各15克

用法：先用清水浸泡藥材一會，再煮20至30分鐘，稍稍放涼待溫度合適，再浸泡患處20至30分鐘；每晚睡前浸泡，至病愈即止

功效：燥濕止癢、清熱解毒

3. 針對角化型腳氣



藥材：苦參50克、花椒30克（放入500毫升白醋內浸泡3天，可分2次使用）

用法：藥材加兩升熱水，稍稍放涼待溫度合適，再浸泡患處20至30分鐘；每晚睡前浸泡，至病愈即止

功效：消炎解毒、清熱利濕

▼同場加映，泡腳4大好處（按圖👇👇👇）

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改善生活習慣

1. 脾虛生濕，少吃生冷，辛燥，油炸食物， 減少損傷脾胃。

2. 保持腳部乾爽，可用酒精消毒，再塗上薄薄椰子油，然後穿上襪子，此法還可以改善灰指甲

3. 特別是在梅雨天或下雨天時，可把鞋子放於通風乾燥之處，可把鞋墊從鞋子中取出，放於太陽下曬，或用熱風筒吹鞋筒一分鐘

4. 若家中有人感染腳氣，清洗衣物時必需分開清洗， 並用酒精消毒