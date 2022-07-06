西瓜｜幼童食隔夜西瓜險喪命 西瓜放雪櫃實安全？醫生教存放貼士

夏日炎炎，正是吃西瓜的好時節，不過如果西瓜存放不當，竟也有致命風險！內地有家庭近日在吃了隔夜西瓜卻需全家入院治療，當中幼童更出現腎衰竭而一度命危。如果不想原本透心涼的西瓜變成催命符，在存放上到底有何安全貼士？



想把西瓜存放於雪櫃，有甚麼技巧？（Shutterstock）

孩子需洗腎換血

綜合內媒報道，西安的一戶三口之家日前吃了隔夜西瓜後，開始陸續出現噁心、嘔吐、腹瀉等症，當中父母因腸胃炎需要住院。

而他們的小孩則情況更嚴重，除腸胃炎症狀外，更出現貧血、無尿以及腎衰竭等症狀，病情嚴重，一度有命危風險。後經院方進行血液透析（洗腎）和換血等治療後，小孩的情況才轉趨好轉，目前情況穩定。

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醫生：西瓜放雪櫃 需包保鮮紙忌切件

據本港家庭醫生鄭志文早前受訪指，如果西瓜儲存在攝氏4度以上的地方，因本身有大量糖份的汁液，細菌可以快速繁殖，進食後有可能影響健康。當中，最常見的情況是可能會出現嘔吐或腹瀉。

因此，鄭醫生建議市民如有吃不完的西瓜，不要切件，裹上保鮮紙後立即存放入雪櫃，到再次進食時才「食幾多切幾多」，並且盡快吃完，不宜存放過久。同時要確保切西瓜時的砧板、刀具等用具都要清洗乾淨，以免西瓜被切後滋生細菌。

如食西瓜後感不適，鄭醫生強調應立即停止食用，亦不應讓給其他人食用。如吃西瓜後不適者是長者、小童、有長期病患，又或出現嚴重病徵如發高燒、大便有血、或劇烈肚痛，應即時看醫生，以保安全。他又提醒巿民要把食物分開擺放，並確無雪櫃的溫度夠低及功能良好，儲存食物時才較安全。

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營養學家：西瓜切開放雪櫃 一日起兩日止

對於哪些水果應該存放雪櫃，哪些又應該存放室溫環境才恰當，營養學家王敏寧（Mandy）曾受訪指，藍莓、士多啤梨、提子等水果，因其表皮比較薄及柔軟，而且水份含量較多，故如果把上述水果放在室溫環境，加上如天氣較潮濕時，有機會令上述水果滋生霉菌，因此這類水果均建議放雪櫃存放。

至於其他如橙、香蕉、蘋果、西瓜、哈蜜瓜等水果，則可存放室溫環境。面對水果種類繁多，到底該如何分辨每一種水果的存放方式？Mandy就給予一個小貼士，其實只要參考超市存放各類水果的做法，超市內哪些水果存放在雪櫃，哪些又存放在室溫，在家如法炮製大致上已經問題不大。不過，如果西瓜、哈蜜瓜等水果已經切開，則必須放雪櫃存放，而且亦只可「一日起兩日止」。

一般而言，Mandy建議水果選購回家後約3至5天內就要食用，至於一些可放進雪櫃的水果則可再存放1至2天。而一些會愈放愈甜的水果，如香蕉、芒果、木瓜等，如購買時仍未熟透，亦可酌量再多存放數天。

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