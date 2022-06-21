水果｜中醫拆解水果屬性大不同 如何根據體質選擇？這類水果穩陣

水果營養豐富，甚至不少正在減肥的女士會以水果當正餐，感覺上更輕盈及健康。不過，原來不少水果在中醫角度均屬偏寒涼，而隨着每人體質的不同，在水果的選擇上更是有所分別，註冊中醫師何肇婷特別為此替我們一一拆解，該如何根據體質選擇水果！



每樣水果都有不同的寒熱屬性，當中不少均屬偏寒涼。（資料圖片）

忌以水果當正餐

註冊中醫師何肇婷分享指，水果本身能夠補充營養，提供維生素及礦物質，亦有豐富膳食纖維，可以提升飽腹感之餘，亦可幫助消化及排便，是不少人每天必備的食物。

而在中醫提倡的飲食結構中，「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充」。當中，五穀雜糧是養生的重點，而五果（泛指各種水果）則屬輔助性質，因此在中醫角度而言不要只以水果當正餐。此外，每樣水果都有不同的寒熱屬性，當中不少均屬偏寒涼，故何肇婷醫師籲宜根據自己的體質選擇水果，以下是一些常見的水果分類：

寒涼性：



香蕉、西瓜、梨、西柚、柿、柑、橙、楊桃、芒果、士多啤梨、火龍果、哈密瓜、山竹、奇異果

平性：



木瓜、無花果、蘋果、提子、藍莓、紅桑子、菠蘿

溫熱性：



龍眼、桃、荔枝、車厘子、榴槤、熱情果、桔

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平性水果最適合一般人士食用

何肇婷醫師指出一般健康人士在選擇水果時，只要不食用過量，基本上3類水果也可以食用，當中以平性水果最適合一般人士食用。

不過，若身體屬寒性或虛寒體質的人士， 當中包括容易手足冰冷、胃脹胃痛、消化不良、腹瀉、小便頻密、鼻敏感嚴重等人士，則應少吃寒涼性水果，以免加重症狀，因此寒涼性生果較適合體質偏熱人士。

若身體屬較熱體質， 包括容易長暗瘡飛滋、口乾口苦、煩燥易怒、小便黃、大便乾或便秘等人士，則應少食溫熱性水果，以免加重症狀，而溫熱性水果較適合屬寒性或虛寒體質人士。

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水果並非人人適合 3類人需慎吃

除了不宜以水果當作正餐外，何肇婷醫師指出吃水果最好與正餐隔開1至2小時，以免影響正餐胃口，或導致餐後過飽。此外，臨睡前亦不宜食水果，因身體這時的狀態正準備休息，其間再飲食可能會引起睡眠問題或增加胃酸倒流的風險。

另外亦有些水果特別不宜空腹食用，常見是柿、鳳梨或番茄等。而一些味道太酸、溫度太低（剛從雪櫃取出）、性質較寒涼的水果，空腹食用亦會刺激胃部，引起不適。

何肇婷醫師亦提醒，進食水果的份量不是愈多愈好，飲食營養著重均衡。即使體質平和人士，大量進食寒涼生果，都有機會造成脾胃問題，而在雪櫃內保存的水果，拿出來後宜先放至室溫才食用，以免攝入過多寒氣。

另外，在患病期間不宜食用生果 (或應減少份量)，否則有機會加重病情，不利康復:

容易胃部不適的人士



較難消化纖維太多的水果，容易引起胃脹痛和消化不良；有些脾胃虛寒的人，進食寒涼生果，除了胃部問題，更可引起腹瀉，例如有些人要靠食香蕉、火龍果才能排便，有可能是脾胃虛寒引起的排便困難。

咳嗽人士



宜先戒水果，多汁及甜的水果容易「惹痰」，如果未痊癒就胡亂食水果，咳嗽可能會加重，甚至難斷尾；有些患者會使用一些民間偏方，例如燉橙和燉雪梨，都有各自適合的症狀，如果用法不當，咳嗽有機會加重。

患有皮膚疾患人士



要小心選擇水果，很常聽到食芒果或榴槤後，誘發皮膚變紅，發熱痕癢，或使本身患處症狀加重。

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