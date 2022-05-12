脂肪肝｜減肥時多吃水果沒關係？營養師：小心減重不成脂肪肝上身

你也覺得肥胖、愛喝酒、吃甜食的人才會得到脂肪肝？那可真是誤會大了。台灣成人平均每3人有1人脂肪肝，孩童平均每7人有一人脂肪肝，可見罹患脂肪肝並不是既定印象中的族群才會得到，而是任何人都有可能。



依照台灣脂肪肝盛行率換算下來，全台大約有600萬人罹患脂肪肝自己卻不知道，所以千萬要「小心肝」。

形成脂肪肝的風險因素（按圖👇👇👇）

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水果是脂肪肝的隱藏殺手，減重族群更要小心

常常有許多人問我「多吃水果不是很健康嗎？且常常提到要多吃蔬果」。許多人都會有這樣的迷思，所謂多蔬果是指「多蔬菜，適量水果」，但現在大多都顛倒，甚至很多在減肥的人都把水果拿起來狂吃，減重不成反而脂肪肝上身。

▼同場加映，高果糖水果排名（按圖👇👇👇）

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過多果糖攝取會造成疾病連鎖反應

果糖代謝與其他糖類不同，會被肝臟被轉化成及低密度脂蛋白（VLDL），再運出肝臟，經血流進入脂肪組織，以三酸甘油酯形式儲存。不僅如此，果糖還會影響血糖及膽固醇代謝，引發一連串慢性疾病。

一天兩份水果，選中低GI值較佳

一份水果，無論是顆粒還是需要切的，只要放在一般吃飯的碗秤量，八分滿為一份。選擇中低GI值的水果較佳，如番石榴、車厘茄、車厘子、橙、奇異果、蘋果、葡萄或鳳梨等，可於餐間當點心食用。

營養師小叮嚀

別因此就認為水果是壞東西，我常說食物的攝取是在於「量」，即使再好的食物只要過量都會成為負擔。水果仍含有維他命、礦物質、膳食纖維及植化素，對人體抗發炎及提升免疫仍然有幫助的，只要適量食用，一樣可以開心吃。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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