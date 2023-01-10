便秘｜如廁玩手機易生痔瘡 坐逾15分鐘大便會縮回腸? 6種通便食物

現代人機不離身，把手機帶進廁所是愈來愈普遍。不過有醫師警告，在馬桶上久坐有機會加劇便秘症狀，更指如廁若超過1個時間，大便便會縮回結腸，令下一次排便時糞便更加乾硬，增加排便難度，甚至導致痔瘡。



有台灣大腸直腸外科醫生陳威佑在其facebook專頁發文指，根據一份問卷統計，年輕男性在廁所閱讀的情形很常見，該問卷訪問了500名男性，而有習慣在馬桶上閱讀的受試者與不習慣的受試者，自覺感到便秘的情形為8%比13.7%，但有痔瘡的機率為23.6%比18.2%。

陳醫生亦引述另一份研究，評估痔瘡患者如廁時間長短的關係，也發現上廁所時間與痔瘡發生有正相關性。研究推測，應該是在廁所內閱讀可以讓人放鬆，讓人更容易「醞釀」產生便意，可以讓排便顯得更順暢，但久坐在硬的馬桶圈上，也讓人的直腸或肛門靜脈產生壓力，就容易罹患痔瘡。

最好將如廁時間控制在10到15分鐘以內

陳醫生又弔引述匹茲堡大學的胃腸病學及肝臟病學Gregory Thorkelson精神病學醫學博士指，腸道蠕動使糞便移動到直腸，就會刺激排便的衝動，此時就應該盡快去廁所，在15分鐘內將大便排出，若沒有適時排出，大便容易會反蠕動縮回結腸，這也會讓下一次排便時糞便更加乾硬不易排出，也是導致痔瘡形成的因素。

建議可吃以下6種幫助排便的好食物，最好全部都吃效果更好，尤其水一定要喝夠。

1. 火龍果



火龍果纖維素豐富，可以促進腸胃蠕動，還能幫助軟便。如果是吃紅色的火龍果，便便會變成紅色的，不用太驚慌。

2. 番薯



吃番薯不只會放屁，也會幫助排便，番薯中的非水溶性膳食纖維含量高，可以活化腸胃、幫助便便排出。

3. 乳酪



有時候便秘也跟腸道內的菌叢生態有關，乳酪飲品或乳酪可以幫助腸道內好菌增加、壞菌減少，重新調整菌叢生態，幫助便便排出。

4. 豆類



豆類大部分的膳食纖維含量都很高，有助促進消化、減少便秘。

5. 西蘭花



西蘭花的非水溶性纖維，可以增加糞便體積，讓便便更容易被排出。

6. 水



便秘會讓便便停留在大腸內，大腸持續吸收水分後，便便會變得又硬又乾，更難排出。因此喝水可以軟便，對於便秘者來說非常重要，可以讓便便更順暢被排出。

大腸直腸外科醫生陳威佑(圖片來源:facebook專頁)

參考資料︰陳威佑醫師Facebook專頁