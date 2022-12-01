消化系統｜飲食不健康易致3種消化毛病　便秘要多攝取纖維蔬果

人類的消化系統涵蓋範圍非常廣，從口腔、喉嚨、食道、胃、肝臟、胰臟、膽囊、小腸、大腸到肛門，都算在消化系統裡，且全部都能幫助身體消化食物，並獲取足夠的養分。

文：CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



因此，健康的飲食對身體而言非常重要，因為只有這樣，器官及細胞才能夠獲得必需的營養素。然而，基於每個人的身體狀況，有時候會沒辦法攝取足夠的營養素，久而久之，這會讓消化系統運作受到影響。因此，若您有下列3項症狀，也請多多留意。

3種消化毛病（按圖）

+ 7

1. 便秘（Constipation）

在我們生活的一般飲食中，纖維攝取較少的人，和攝取高纖食物的人相比，得到便秘的機率也會比較高。那是因為，當纖維攝取量不足時，可能發生難以排便的情形。不過不需要太擔心，因為便秘通常只是短期的症狀，而且解決方式非常簡單，那就是從飲食中多攝取纖維、多吃蔬果、並且多喝水，就可以有效紓緩這個症狀。

相關文章：便秘｜如廁有困難怎辦？除高纖、發酵食品外 這2類食品亦應多吃👇👇👇

+ 10

2. 憩室病（Diverticular disease）

長期便秘會增加罹患憩室病的機率。當發病時，憩室會從結腸壁的地方突出，堵住糞便通過，使身體必須出更多力來使其移動，而這樣子的情形會導致憩室發炎。不過，若已經攝取富含纖維的食物，那麼有效紓緩這個症狀就不是什麼難題，然而，若病情加重，可能就得住院觀察及治療。

3. 膽結石（Gallstones）

膽結石常見的症狀為右上腹疼痛、噁心、嘔吐、發燒、發冷、膚色異常及排泄物呈現灰色，若出現上述症狀，就必須立即就醫。膽結石是膽囊中的小石頭，存在於右下腹；若飲食缺乏纖維和攝取高膽固醇的食物，會大幅提高罹患膽結石的風險。最佳的治療手段就是維持良好的飲食習慣，如攝取含豐富的維他命、礦物質的水果，像是蘋果、牛油果、香蕉、西瓜、提子等富含維他命C的水果。

相關文章：膽結石｜常太飽太餓易生膽石？食油膩右腹痛8症狀膽囊一定要切？👇👇👇

+ 6

除此之外，多攝取蔬菜，使用全穀類代替一般穀物也能幫助消化系統正常運作。

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：飲食不健康金害！小心這3種消化毛病】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」