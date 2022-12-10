便秘｜咖啡跟茶當水喝會便秘？9大單寧酸飲食容易造成腸胃不適

明明飲食正常，卻總是便秘、長痔瘡？醫師提醒，吃太多含有「單寧酸」成分的食物也會導致腸道不通順、便秘等情況發生。



你想不到的便秘原因「單寧酸」

台灣台安醫院大腸直腸科醫師黃郁純表示，「單寧酸」也稱為「鞣酸」，是許多食物中含有的天然的多酚，原本並無害處，但與蛋白質和醣類衍生物結合後，會變成為不好吸收的「單寧酸蛋白」沉澱物，會對腸道黏膜產生收斂作用，減緩腸胃蠕動速度，形成便秘，也是造成許多患者長期便秘的原因。

9大「單寧酸」飲食讓你「腸腸」卡（按圖👇👇👇）

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黃郁純幫民眾列出9種飲食，雖然健康卻也是富含單寧酸，容易造成腸道不適：

1. 咖啡與茶

咖啡與茶都有豐富的單寧酸與抗氧化元素，平常喝1～2杯沒問題，可直接當水喝，反而容易利尿，帶走身體更多水分，讓腸道缺乏水潤，單寧又影響排便，想不便秘都難。

2. 柿子與石榴

秋天是柿子豐收的季節，柿子富含膳食纖維，高濃度單寧酸也有分解酒精的作用，還含有鉀，可以消除多餘的水和鹽分並起到利尿作用，但柿子與石榴也是高單寧水果，在食用上也建議避免過多。

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3. 綠香蕉

成熟的香蕉富含著高膳食纖維與澎湃的果膠，而未成熟的綠色香蕉，含有高達70％的抗性澱粉，但抗性澱粉不易被腸道消化、分解，會停留在腸道很久很久，這時又不愛喝水，就會很容易便秘。

4.番石榴與提子

番石榴與提子是非常高維他命C的優秀水果，但是二者的單寧含量也很驚人，尤其是番石榴籽，建議消化道不好的民眾，吃番石榴時要去籽。而提子釀成的葡萄酒，單寧含量更高，也是在宿醉後造成腸道悶脹的主因。

5. 青梅與山楂

青梅與山楂都是生津止渴的酸甜類食品，常用在醃漬與果釀，雖然常被業者加工做成排便保健品，可單寧含量也不小。不少長輩會煮山楂水來喝甚至是幫助減肥，可患有腸胃疾病、胃酸分泌過多的患者，需要斟酌使用。

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黃郁純也提醒，這些其實都是很健康的飲食。不是不能吃，只是攝取過多會對身體造成額外的負擔，因此建議在餐後間隔一段時間再吃這類食物，才能減輕腸胃負擔。

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