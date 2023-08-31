鼻塞｜有濃稠鼻涕卻擤不出？可能患鼻炎兼下鼻甲肥大醫教2招解決

24歲的鄭小姐講話有著濃濃鼻音，時常有濃稠鼻涕卻擤不出來，長期以來的鼻塞，使她只能用嘴巴呼吸，嚴重甚至影響到睡眠品質和每天心情。某天她因為鼻水問題求診耳鼻喉科，醫師表示這是嚴重過敏，並且伴隨著「下鼻甲肥大」問題。



下鼻甲肥大（肥厚性鼻炎）是一個常見的鼻腔問題，台灣耳鼻喉科醫師巫清隆就表示，在自己的耳鼻喉科門診中有1/3病患都有此症，嚴重程度和影響因人而異，有些人可能只會偶爾鼻塞、不適；而另外一部分人則會出現明顯呼吸困難和其他症狀。

什麼是下鼻甲肥大（肥厚性鼻炎）？（按圖👇👇👇）

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人類的鼻腔有很大空間，在鼻腔外側，掛著上、中、下鼻甲，鼻甲骨上包覆著厚厚的鼻黏膜，其中下鼻甲最接近鼻孔，主要功能為「空氣調節」，讓吸進去肺部的空氣不過於乾燥，達到「加濕、加熱」效果。

巫清隆表示，下鼻甲肥大是由多種因素影起，像是慢性鼻炎、過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎等等，鼻粘膜長期受到刺激而增生組織。一但下鼻甲慢慢擴大，因嚴重程度而異，有高機率會使鼻孔通道變得狹窄，患者因而難以呼吸，誘發一連串反應，鼻塞、頭痛、呼吸困難、用嘴巴呼吸、喉嚨不適、睡覺時會打鼾等。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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耳鼻喉科常說的瘜肉，跟下鼻甲有何差異？

瘜肉和下鼻甲到底差在哪裡？巫清隆說，看診時為了方便病患理解，有醫生會直接說「有瘜肉需要處理」，因為瘜肉綜觀來說，就是「多出來的贅肉」。

巫清隆解釋，用簡單的方式分辨，鼻瘜肉為生長在鼻腔、鼻竇內的贅生物，而下鼻甲是每個人都有的身體構造。鼻腔內的鼻瘜肉，主要是因為鼻黏膜反覆受到刺激而形成。從外觀上來看，多呈現透明至微小的乳白色，患者除了鼻塞、呼吸困難之外，會有黃鼻涕和喉嚨不適症狀。

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下鼻甲肥大怎麼處理？

巫清隆透露，下鼻甲肥大是組織增生，鼻肉的部分不會完全縮回正常大小，除非到了約60歲，下鼻甲功能下降、構造萎縮，才會讓呼吸順暢一些。有鑒於許多下鼻甲肥大的患者通常伴隨鼻炎，會建議用類固醇鼻噴劑，認真噴1到2個月就會好轉。

「但僅限於有噴噴劑時，才會有效。」巫清隆說，部分患者再次碰到過敏原，鼻炎狀況依然會復發。而且使用鼻噴劑多屬於「防患未然」，沒事噴才能發揮較大效用，因為在鼻炎發作時，使用鼻噴劑還不一定能將症狀壓下來。

除了鼻噴劑，另外一種方法就是選擇手術，有「雷射、射頻（無線電波手術）、鼻甲切除術」可供挑選，三者目的都是為了減小下鼻甲體積。巫清隆進一步解釋，雷射治療使用高能量雷射光束，破壞下鼻甲增生組織；射頻則是通過加熱來刺激組織收縮，不過這兩者依照患者維持程度，未來還會有復發可能。下鼻甲切除術則顧名思義，切除部分下鼻甲。

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巫清隆最後提醒，下鼻甲肥大的患者就算在鼻炎沒有發作期間，依然會覺得呼吸吃力，這是因為呼吸道已經被增生組織佔據。當鼻炎發作，症狀會更加劇。他也表示，絕大部分有鼻炎的人通常伴隨此症，因此有時候鼻塞不一定是鼻炎作祟，很可能是下鼻甲肥大症狀，建議趕緊就診，和醫師商討解決辦法。

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