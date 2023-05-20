流鼻血｜抬頭就可以止血？一文看清突然流鼻血8大原因、處理方法

許多人都曾因突然流鼻血而嚇了一跳，其實造成流鼻血的原因很多，尤其與氣候乾燥或擤鼻涕過猛有關。

文：連珮妤 醫學審稿：台灣註冊醫師張廷碩／Hello醫師



究竟流鼻血原因有哪些？如何做才能正確止血？《Hello醫師》帶您一同了解。

為什麼會流鼻血？（按圖👇👇👇）

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流鼻血大多發生在鼻中膈前半部，也就是距離鼻孔約0.6公分處，由於此處擁有豐富血管網，也最容易受傷，只要稍微碰撞就有可能導致微血管破裂出血，以下為流鼻血的常見原因：

- 鼻子受外力撞擊或挖鼻孔

- 打噴嚏或擤鼻涕過猛

- 處於空氣太過乾燥的環境

- 有感冒、過敏性鼻炎、鼻竇炎等鼻部疾病

- 患有高血壓

- 長期抽煙

- 凝血功能受損者（如血友病、白血病患者）

- 長期服用抗凝血劑（如阿斯匹靈、Warfarin等）



流鼻血抬頭就對了？NG行為恐堵住氣管

許多人都誤以為流鼻血時，應將頭往後仰、鼻孔朝上，並用衛生紙把鼻孔塞住，才可避免鼻腔內的血液流出。

事實上，將頭向後仰並非正確姿勢，血液反而易因姿勢及重力影響而向後流至咽喉部，甚至流入食道及腸胃道，刺激胃腸黏膜，讓人產生不適或嘔吐。此外，血液也可能因此進入氣管及肺臟內，堵住呼吸氣流而引發危險。

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流鼻血怎麼辦？4步驟處理流鼻血

當鼻血突然從鼻腔流出時，建議可透過以下4步驟止血：

1. 流鼻血時應採坐姿、將頭稍微前傾，並用手指捏住鼻翼2側，持續緊壓約5~7分鐘幫助止血。另外，鼻出血時請勿將乾燥的衛生紙條或棉花塞入鼻孔，以避免將其移出時，又讓鼻內出現新傷口。

2. 在鼻根部（即兩眼之間）局部冰敷，可使血管收縮，達到止血效果。

3. 若仍血流不止，可用濕紗布條將出血側的鼻孔輕輕塞住，再捏住鼻孔，而紗布條須預留一部份在鼻孔外側，不僅可以掌握出血狀態，止血後也可輕易拿出。

4. 止血後，血液凝結會形成血塊結痂，這時請勿再揉鼻子、挖鼻子或擤鼻涕，以免結痂剝落，導致鼻腔再次出血。

流鼻血看什麼科才對？

如果施行上述止血措施超過15分鐘仍血流不止，建議應盡快至耳鼻喉科做進一步的檢查與處置。以下為常見的診斷方法：

鼻鏡檢查：又可分為前鼻鏡和後鼻鏡，前鼻鏡檢查主要是利用一種前端有燈光的觀察鏡，由鼻孔觀察鼻甲、鼻道、鼻中膈等部位是否有出血現象；而當醫師透過後鼻鏡檢查時，則會將圓形平面鏡深入口咽部，利用鏡子反射觀察後側鼻孔是否有任何異狀。

軟式纖維內視鏡：內視鏡的前端有裝置攝影機，可以藉由導管深入鼻咽部，先觀察鼻腔出血的位置，之後局部麻醉鼻孔內側皮層，再將內視鏡由鼻部伸入，清楚觀察鼻腔內部構造，檢查鼻子是否有其它病變。

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常流鼻血要吃什麼？7方法預防流鼻血

平時若能遵守下列7原則，可有效降低流鼻血的機率：

- 減少或放輕挖鼻孔、擤鼻涕的動作，如有鼻子過敏、鼻竇炎等鼻部疾病也應及早治療。

- 選擇低脂或低膽固醇的食物，以控制血壓，避免高血壓造成鼻腔微血管破裂，而出現流鼻血的症狀。

- 增加室內濕度使鼻垢減少，增加空氣濕度，以維持鼻腔黏膜濕潤，預防鼻出血的情形發生，或使用凡士林塗抹在鼻毛附近預防鼻黏膜乾燥。

- 建議可多攝取內含維他命C水果，如番石榴、奇異果、車厘子、提子等，幫助鼻腔血管及黏膜合成膠原蛋白，以降低流鼻血的可能性。

- 避免食用太熱的食物或補品，以免讓鼻部血管擴張，造成鼻出血。

- 由於抗凝血劑會影響血液凝固，所以容易流鼻血的患者除非必要，應盡量減少服用相關藥物。

- 抽煙不僅會傷害肺部，還會導致鼻腔黏膜乾燥，引發流鼻血，建議抽煙的讀者應盡早戒煙為佳。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：突然流鼻血怎麼辦？抬頭就能止血？流鼻血原因、處理方法一次看】

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