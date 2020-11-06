【瑜伽動作】女子做瑜伽姿勢錯死亡！3個動作最易錯可致傷腰中風

瑜伽是不少都市人喜歡的運動之一，不但可以伸展筋骨、鍛鍊肌肉，更可以放鬆身心，在家中也可以練習。不過，自行做瑜伽暗藏不少受傷危機，如不小心做錯可能傷及脊椎，嚴重更可能引致中風，早前便有一名女子因做瑜伽姿勢不正確而死亡。究竟哪些常見的瑜伽動作最易做錯？

正確練習瑜伽有助伸展身體、鍛鍊肌肉，甚至改善痛症。(Unsplash_barcelocarl)

據報道一名柳江市58歲女子做瑜伽時，因姿勢不正確導致腦部供血不足死亡。雖然與其他劇烈運動相比，瑜伽受傷風險看似不高，但做瑜伽時也有很多需要注意的地方。

註冊瑜伽老師及體適能教練李敏碧表示，鋤頭式、平板式及後顧式都是常見易做錯的瑜伽動作，如果不小心做錯，除了腰背痛之外，更可能傷及脊椎，嚴重更可能引致中風。下文會講解三個動作的正確做法、功效、常見錯誤及後果。

▼1.鋤頭式（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

功效：

1.改善失眠，頭痛及偏頭痛

2.刺激腦下垂體、松果體，有助抗衰老

3.改善黑眼圈

4.剌激喉嚨，幫助排走痰涎分泌

5.增加上背及頸椎柔軟度

6.預防子宮下垂

最常犯的錯及後果：

做鋤頭式時，最常犯的錯誤是頸常轉向左右邊。由於身體倒轉時，身體重量對頸椎已有一定壓力，如同時將頸轉側，有機會傷及頸椎，甚至阻礙血流，嚴重可引發中風。

▼2.平板式（按圖了解👇👇👇）

功效：

1.强化核心肌肉

2.强化肩膊、手腕、手臀

3.鍛鍊腹部、臀部、大腿肌肉

4.提升平衡集中力

最常犯的錯及後果：

沒有捲尾椎。做平板式時需要把尾椎捲入，即是收腹，將盆骨帶到中立位，避免骨盆太過前傾（翹臀姿勢），腰椎弧度過大。如果沒有捲尾椎，腹肌過早放鬆，會加重腰椎壓力及令腰椎過度伸展，導致下背壓力極大，容易造成腰肌疲累、甚至加劇腰背痛問題。

▼3.後顧式（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

功效 :

1.扭動的過程中，可排出胃氣及腸道氣體

2.修腰側線條

3.提升脊椎旋轉能力

最常犯的錯及後果：

沒有挺直胸椎及腰椎就用力向左右扭轉，容易令腰椎移位，嚴重可壓住神經，影響腰部活動能力，以及令腰背痛問題惡化。

如有任何疑慮，可先請教醫生或專業人士。

註冊瑜伽老師及體適能教練李敏碧表示，鋤頭式、平板式及後顧式都是常見易做錯的瑜伽動作，如果不小心做錯，除了造成腰背痛問題外，更可能傷及脊椎，嚴重更可能引致中風。（受訪者提供）

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