口腔癌｜長期抽煙、喝酒易復發？醫生點出延長存活期2大關鍵

口腔癌是容易「多發」的一種癌別，長期抽煙喝酒、嚼檳榔，不僅會提高罹患口腔癌機率，甚至連咽喉、食道都可能再次出現癌細胞。



台灣和信治癌中心醫院耳鼻喉及頭頸外科主治醫師滕宣德表示，「家庭支持」以及「持續追蹤」，能幫助口腔癌病人早期發現後續幾次的癌症，及早處理是延長病人存活期的關鍵。

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不可不慎 口腔癌為何容易「多發」？

「多發」的意思是在其他部位又多次發生癌症，因為病人的整個口腔黏膜甚至到咽喉、食道、肺部，都長期接觸煙、酒、檳榔等致癌物質，所以病變可能發生在許多部位，只是出現症狀的時間早晚不同，只要黏膜還在，就有可能再產生癌症，因此口腔癌多次發生的機率比其他癌別高。

家庭支持、後續追蹤 延長存活期2大關鍵

「癌症病人5年存活率」是評估醫院治療成果的一項重要參考，反映病人開始治療後5年的生存情況。若想要完整客觀評估醫療品質，還須納入更多考量因素，例如病人的癌別和期別、治療方式、整體健康狀況、社經地位、家庭狀況、後續追蹤和支持，以及病人的生活品質。

滕宣德表示，依據和信癌症登記，2015至2019年院內口腔癌病人的5年觀察存活率為73%，優於全台灣的數據，整體看來應歸功於病人有良好的家庭支援，加上詳細且不間斷的後續追蹤。

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仔細、持續的追蹤工作，能幫助口腔癌病人早期發現第2、第3、第4次的癌症，及早處理，這是延長病人存活期的關鍵。然而，如何確保病人的追蹤不間斷？這需仰賴2大條件：

第1 家庭支持的力量

就診間觀察，如果這位病人有家人、子女陪著來就醫，手術後有人能幫忙照顧傷口和營養，通常也能按時回來追蹤，治療後復原情況自然比較好，存活期也比較長。

第2 良好的醫病關係

台灣因為健保制度的關係，在全台各家醫院掛號、轉診都非常方便，當病人知道自己又再一次得到口腔癌，因而對原本的醫院和醫師失去信心，想要轉到其他醫院治療，這是人之常情，但滕宣德仍建議病人還是找一位自己信賴的醫師，持續接受治療和追蹤，讓最熟悉自己病情的醫師做診斷和治療。

其他癌症治療通常集中在前半年或1年間就全部結束，但由於口腔癌容易多次發生，其實從第1次確診開始，到往後的5年甚至10年間，醫師需要幫病人一再地檢查、一再進行小手術。通常口腔癌病人治療完5年內，前面這段時間需要較頻繁的追蹤，5年後仍應該1年追蹤1到2次。

滕宣德表示，依據觀察，院內口腔癌病人多次發生癌症的機率並沒有比較低，不過很多病人都可以及時發現，及時處理好，只要口腔癌病人和醫師能成為好戰友，病人的存活期就有望延長。

站在患者立場 醫療團隊共擬治療計劃

頭頸癌依據原發部位不同，可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等。滕宣德指出，頭頸癌病人除了手術、放射，較少做化療，這是因為頭頸癌屬於鱗狀細胞癌，對化療敏感性很弱，而且對乳癌和肺癌很有效的標靶治療，對頭頸癌轉移病人的幫助也非常有限。

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3年多前，頭頸癌免疫治療開始納入台灣健保給付之後，的確幫助到一部分病人，但由於免疫治療費用較高，健保給付條件很嚴苛，真正能獲得給付的病人不多，而頭頸癌病人較多是藍領階級勞工，能自行負擔費用的比例也不高。當病人面臨要不要使用免疫治療的選擇，醫療團隊會站在病人和家屬的立場，提供他們客觀的臨床數據，和他們詳細討論，再一起決定下一步的治療計劃。

滕宣德表示，醫師對病人溝通的口氣和方式，會深深影響病人接下來要做的決定，而且這個決定對患者個人及整個家庭會帶來巨大改變，所以醫師應了解自己每天的工作不是處理一個人的「病」而已，而是好好對待一個生病的「人」。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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