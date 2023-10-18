糖尿病｜胰島素阻抗是糖尿病前期？長期高胰島素恐致心血管疾病

很多人都聽過胰島素阻抗，但到底什麼是胰島素阻抗？胰島素阻抗又代表什麼意義？



台灣新陳代謝內分泌專科醫師李晨瑜表示，基因、生活習慣、年紀都是造成胰島素阻抗的原因，當血液長期高胰島素，久而久之恐提高糖尿病前期、心血管疾病、癌症等風險。

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造成胰島素阻抗5大原因

李晨瑜指出，民眾在了解胰島素阻抗前可先認識胰島素，胰島素是由胰臟的beta細胞製造。而胰島素的主要作用是當人們進食後，血糖會上升，胰臟會分泌胰島素，將血液裡的葡萄糖帶入肝臟和肌肉細胞，以肝糖形式儲存，作為能量使用，也穩定血糖。此外，胰島素也會將多餘的糖分，以脂肪（三酸甘油酯）形式儲存起來。也因此胰島素是促進能量儲存的荷爾蒙。

那麼造成胰島素阻抗的原因有哪些？李晨瑜說明，首先是「基因」，尤其是帶有某些特定基因的人，會比其他人較容易有胰島素阻抗。另外，肥胖、久坐、高糖分飲食造成慢性發炎，產生生理壓力、或細胞改變，都會增加胰島素阻抗風險。她補充，隨年紀增長，產生胰島素阻抗風險也會增加。

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當肥胖、高糖飲食、久坐，加上本身基因、年紀影響，會使得細胞對胰島素的反應變差，敏感度下降，葡萄糖無法進入細胞被利用，當身體意識到能量短缺，就會迫使胰臟製造更多的胰島素。

胰島素阻抗恐增糖尿病、心血管疾病、癌症等風險

由於分泌出來的胰島素對細胞反應都不好，而再多的胰島素都無法使血糖穩定。久而久之，胰臟過度刺激，會導致胰臟過勞。李晨瑜補充，血液中長期處於高胰島素的狀態，也會造成慢性發炎、糖尿病前期或糖尿病、心血管疾病，也有可能讓癌症風險增加。

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