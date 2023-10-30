減肥｜內臟脂肪過多誘發代謝疾患發炎反應！醫教2招測出脂肪種類

脂肪有分兩種，分別是「內臟脂肪」和「皮下脂肪」，雖然都是脂肪，但是對身體的影響可是天差地遠。



醫師提醒，會胖不是問題，只要找到正確的飲食，處理真正在背後造成發胖的原因，都一定有機會回到正常的體態。

如何判斷自己內臟脂肪是不是太多？ （按圖👇👇👇）

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內臟脂肪是「代謝殺手」

台灣家醫科醫師李思賢指出，「內臟脂肪」就是儲存在內臟中或是內臟周圍的脂肪，可以存在肝臟、大小腸、胰臟、胃甚至是舌頭中，內臟脂肪是真正的「代謝殺手」會影響到身體代謝，造成一連串的健康危機。

過多的內臟脂肪會釋放出一連串的發炎物質，由於內臟脂肪多在「腹部」，這些發炎物質就會經由肝門靜脈運輸到肝臟，讓肝臟浸漬在這些發炎物質中，導致代謝疾患，發炎反應就容易引起脂肪肝、糖尿病、胰島素阻抗、血脂異常、心臟病、中風、癌症、失智等疾病。

4招擊退內臟脂肪（按圖👇👇👇）

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皮下脂肪能維持體溫、保護肌肉

李思賢表示，「皮下脂肪」則相反，是屬於比較健康的脂肪，位於皮膚下方的脂肪，主要的功能是保護肌肉和骨骼免於撞擊造成的傷害，同時也可以儲存能量和維持體溫，根據研究統計，兩個擁有一樣比例內臟脂肪的人，但皮下脂肪較充足的患者，會更沒有心血管疾病的風險。

2招幫你快速測出你是哪種脂肪

李思賢提到，要怎麼知道自己的脂肪是「內臟脂肪」還是「皮下脂肪」？李思賢分享，最簡單的測量方法就是「量腰圍」和「用手捏」。內臟脂肪你捏不到的，所以如果肚子捏得起來，很大的機率那就是皮下脂肪。反之，如果男生的腰圍大於90公分，女生的腰圍大於80公分，然後肚子捏不起來，就要進一步做檢查，這很可能是過多的內臟脂肪造成。

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「胖」也能很健康

李思賢提醒民眾，胖其實也能很健康，若民眾的肥胖狀況，是連手腳都會一起胖的話，代表你胖的是皮下脂肪，反倒很多人是代謝已經出問題，但身材卻沒有明顯改變，就是身體代謝靈活度不好的象徵，胖的可能是內臟脂肪，這種反而需要更注意自己的健康。

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內臟脂肪是「代謝殺手」！醫師教2招快速測出脂肪種類 胖也能很健康

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