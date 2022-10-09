過多內臟脂肪易罹患糖尿病、中風！3種檢測方式分辨內臟脂肪多寡

說到體脂肪過多，大部分人容易聯想到圓滾滾挺出的「啤酒肚」，也就是容易被看見的「皮下脂肪」。但卻鮮少關注潛藏在體內的內臟脂肪。



內臟脂肪是附著在消化道上的脂肪組織，正常狀態下，適當的內臟脂肪可以支撐、固定、保護內臟。但過多的內臟脂肪易使罹患心血管疾病、糖尿病、中風的機率大增。

如何判斷自己內臟脂肪是不是太多？ （按圖👇👇👇）

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有些人內臟脂肪過多就會呈現小腹突出的肥胖特徵，但有些人卻不會有這樣的明顯外觀特徵可供判別，往往就成了「隱型肥胖」，所以需要用一些方法來自我檢測是有內臟脂肪過多的問題。以下就提供3個檢測方式：

一、觀察糞便：

透過檢視自己糞便來辨識身體的健康程度，是一種不錯而簡單的檢測方式，如果糞便是呈金黃色，而且每次上廁所的時候都不會感覺到排便困難的話，那一般就是代表內臟的脂肪並不是很多，不會因為內臟脂肪擠壓腸道而造成便秘。

二、檢測膽固醇：

膽固醇是檢測人體脂肪多寡的一項重要指標，正常的標準檢測值是110到200mg/dl（約2.8mmol/L - 5.2 mmol/L），如果膽固醇檢測值超出正常值，也代表內臟脂肪比較多，而內臟脂肪正常的話，膽固醇的數值一般也不易偏高。

4招擊退內臟脂肪（按圖👇👇👇）

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三、測量內臟脂肪指數：

檢測內臟脂肪指數是先照射腹部電腦斷層掃瞄（CT），再將掃描影像的內臟脂肪面積大小分為30個階段，再利用公式計算出指數。

如果內臟脂肪指數是在1-9，但表內臟脂肪正常的標準等級，如果是在10-14間，則代表內臟脂肪偏高的肥胖等級，如果是超過15到30之間，就代表內臟脂肪過高的危險等級。

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如何減少內臟脂肪？

面對內臟脂肪過多問題的人，要想改善狀況，其實就跟想減肥的人一樣，首先就要注意自己的飲食習慣，少吃垃圾食品、多吃蔬菜水果、保持均衡營養，並保證每天喝充足的水。其次，要改變不良的生活習慣，不要熬夜，抽煙與喝酒。最重要的，還是要保持固定運動的習慣，透過恆常的運動，讓自己的內臟脂肪得以燃燒消耗。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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