肺癌｜久咳不癒大量痰液或是肺腺癌！腫瘤達1厘米便可能發生轉移

台灣人十大癌症中，肺癌已連續19年奪冠。由於肺癌早期幾乎沒症狀，但腫瘤只要達 1公分就可能轉移，因此當病人出現咳嗽、呼吸喘或感覺疼痛等症狀，多已是肺癌晚期，存活率大幅下滑。



住台東的71歲方奶奶因久咳不癒、有大量痰液，疑似難治型肺炎，在當地住院治療1個月，病情無起色，遂轉至台灣花蓮慈濟醫院胸腔內科主任林智斌門診，經切片檢驗確診為肺腺癌，以標靶藥物治療，目前已恢復穩定，返家休養。

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林智斌表示，久咳不止和痰量大，加上CT影像看到實質化（Consolidation）及空氣支氣管徵象（Air Bronchogram），疾病表現是很典型的肺炎，只是經過抗生素治療1個月，病人情況卻沒有好轉，反而愈來愈嚴重，勢必要調整治療方針。

過去的臨床經驗讓他果斷地建議方奶奶進行切片檢查，隔日病理結果確定為肺腺癌第四期，立刻安排進行基因檢測，以尋找適合的標靶藥物，並於結果出來後盡速投入藥物治療。

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因醫師快速的診斷和標靶藥物針對性的治療，方奶奶在投入藥物5天內，肺部陰影就明顯減少，治療2週後的X光影像更是僅剩下肺葉的一點陰影，常咳及多痰症狀也大大改善。

林智斌指出，臨床上偶爾會遇到類似的不典型肺癌患者，因疾病表現不尋常，尤其需仰賴醫師的經驗，靈活從其他切入點診治。若治療方案無效，病人狀況可能會持續惡化，甚至威脅生命健康。

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肺腺癌屬於肺癌中的非小細胞肺癌，通常會在肺泡中增長，位於肺部外緣，根據近年數據統計，佔台灣新診斷肺癌70%以上，並有逐漸年輕化的趨勢。吸煙是肺腺癌的危險因子之一，但女性罹患肺腺癌的比例比癮君子還高。

林智斌提醒，可透過低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，能夠偵測肺部小於1公分的腫瘤或肺結節。早期發現、早期治療、降低轉移風險相當重要，也提升手術治療後5年存活率。

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