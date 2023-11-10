乳癌｜含硒辛香料可對抗癌細胞？中醫提醒少碰6種促進發炎食物

台灣中醫師周宗翰指出，臨床上，也曾遇過年僅17、18歲的女高中生罹患乳癌，主因是家族基因遺傳，且年輕型乳癌的病程較為兇猛，也更容易轉移、復發，治療效果也不理想。



6食物促進發炎要少吃

近年來，各國乳癌發生率激增，乳癌已超越肺癌成為全球最常見的癌症。周宗翰表示，飲食西化是乳癌的重要危險因子，但大多數年輕型乳癌患者，暴露環境或高油高糖飲食的時間較短，遺傳基因缺陷才是主要因素。

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周宗翰強調，乳癌是日積月累逐漸形成，日常飲食習慣及生活壓力，都成為誘發乳癌的因素，尤其是容易促進身體發炎的食物，儘可能減少或避免食用，例如：紅肉類、加工肉品、醃製食物、高熱量食物、含糖飲料及酒精。

周宗翰舉例，高熱量食物會造成體重增加、肥胖，進而影響荷爾蒙分泌異常，製造過多的女性荷爾蒙，體內雌激素升高，也會大幅提高罹患乳癌的機率。

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含硒辛香料 可對抗癌細胞

「日常三餐攝取的食物種類，蔬果一定要多於肉類。」周宗翰說明，身體發炎是因體內積聚了過多毒素的結果，而多吃抗氧化食物就能幫助淸除有害自由基，特別是顏色多樣化的蔬果，富含多種植化素；根據研究也發現，大蒜、青蔥、洋蔥、韭菜等含硒的辛香料，能夠活化免疫細胞，幫助對抗癌細胞。

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