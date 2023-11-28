牙齒健康｜不清除牙石會怎樣？長期不洗牙5大口腔疾病恐找上身

牙結石（又稱牙石）多久清潔一次才好？對此，台灣蔡雅藍牙醫師警告，牙結石不清恐會帶來很多牙齒方面的健康問題，長期下來還會導致牙周病的發生！



台灣蔡雅藍牙醫師在Facebook發文表示，牙結石是由礦物質和細菌在牙齒表面積累而成的物質，一旦形成，它們很難自行消除，是因為牙結石的表面非常堅硬，不容易被一般的牙刷或牙線刷掉。

蔡雅藍表示，若牙結石已經形成，要完全去除牙結石，需要專業的口腔護理。牙醫會使用如超聲波洗牙機或手持式器械這類工具，以震動或手動的方式將牙結石從牙齒表面和牙齦邊緣去除。

不清除牙結石會怎樣？（按圖看清👇👇👇）

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不清除牙結石會怎樣？蔡雅藍指出，如果長期不清洗牙結石會帶來很多牙齒方面的健康問題，長期下來可能造成的口腔疾病：

1. 牙周病：

牙結石與牙菌斑的堆積會使細菌進入牙周組織，長時間發炎就稱作牙齦炎，發炎久不癒會導致牙周組織遭到破壞，當發生牙齦萎縮、齒槽骨流失，就稱作牙周病。

2. 口臭：

牙結石上的細菌會釋放有害氣味，導致口臭問題。除了影響口腔健康，也會影響社交生活和自信心。

3. 蛀牙：

牙結石累積在牙齒表面，可能在牙結石和牙齦之間形成隱藏的區域，導致難以清潔，使這些區域容易滋生蛀牙所需的細菌，增加蛀牙的風險。

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4. 牙齒敏感：

牙齦萎縮後缺乏琺瑯質保護的牙根暴露在食物與空氣中，就會對冷熱等刺激物格外感到敏感。

5. 牙齒變色：

牙結石的表面容易吸附色素，導致牙齒變色，影響牙齒的美觀。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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