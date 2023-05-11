牙齒健康｜多喝珍珠奶茶易蛀牙？挑選台式飲品4守則避免一口爛牙

人手一杯手搖飲（台式飲品）已成現代人的習慣，為了吸引顧客，現在的飲料配料、口味也愈來愈花俏，喝多除了熱量過高以外，也可能造成蛀牙或敏感性牙齒。



喝含糖飲料就像是把牙齒泡在糖水裡，如果喝的是有珍珠等配料手搖飲，更容易把糖分積聚在牙齒表面！想要避免喝飲料喝到蛀牙請把握以下四大原則。

夏日台式飲品挑選守則（按圖看清👇👇👇）

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一、無糖、不加料 防止蛀牙

選擇無糖：台式手搖杯多為「果糖」或「高果糖糖漿」，其中的糖分容易產生「致酸性」促進細菌生長，導致蛀牙的發生，建議從微糖開始，慢慢遞減調整成無糖，也可以減少身體的負擔。

二、少加配料

台式手搖杯的配料多半屬於黏性食物，不管是珍珠、芋圓，也都是高澱粉含量，吃多會導致糖分積聚在牙齒表面，進而使得牙齒更容易受到蛀牙菌的攻擊。

三、以鮮奶取代奶精

如果想喝奶茶，建議以鮮奶取代奶精。一般市面上的奶精是屬於油脂類，並不是真奶，鮮奶則是優質的蛋白質來源，喝手搖飲加鮮奶可同時補充鈣質，強化牙齒的骨骼。

四、喝完補水

喝完含糖飲料後，腎上腺素會上升，導致口乾舌燥，這時候記得要喝水，避免愈喝愈渴，因為含糖飲料並不會解渴，而無糖的飲料也無法成為白開水的替代品。

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喝含糖飲料也要刷牙！六項食材減少蛀牙

- 綠茶：綠茶含有豐富的氟元素，能有效地抑制牙菌膜生長，增強牙齒的抵抗力。

- 通菜+雞肉：吃鮮脆的蔬菜會刺激唾液分泌，沖洗掉殘留在牙齒上的糖分，保護牙齒的琺瑯質免受攻擊。富含維他命K的空心菜，搭配雞肉一起吃會更好吸收，咀嚼雞肉的過程中將分泌大量的唾液，進而減低口腔的酸性，使食物碎渣得以清潔，減少蛀牙機會。

- 西蘭花：西蘭花中的鐵質，會於牙齒表面形成一層抵抗酸蝕的膜，以減少酸性食物、飲料對琺瑯質的傷害。

- 紅蘿蔔湯+蝦子：紅蘿蔔和蝦子的營養價值很高，裡頭豐富的氟化物能有效地降低蛀牙的機率，同時補充一天所需的蛋白質。

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切記！人體牙齒是非常珍貴的，一旦「神經」被破壞就造成不可逆的結果，一定要及早顧好牙齒健康，從選擇飲食中就是避免一口爛牙的第一步。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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