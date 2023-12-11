咳嗽｜咳嗽原因千百種該如何判斷？夜咳痰中帶血屬警號快就醫

最近病毒肆虐，各醫療院所門診爆滿，不少民眾咳不停，事實上，引起咳嗽的原因相當多，可能是過敏、感冒，甚至也有可能是肺癌。究竟哪種咳嗽是一般感冒？哪種咳嗽可能有危險？ 台灣振興醫院內科部主任陶啟偉將一一為民眾解析。



陶啟偉表示，咳嗽的原因相當多，未必都與感冒或呼吸道疾病有關。根據統計顯示，咳嗽的原因包含：鼻涕倒流、胃酸倒流、肺癌、支氣管擴張、氣喘或慢性阻塞性肺病，因此正確診斷，才能提高治癒率。

臨床將咳嗽分成急性咳嗽和慢性咳嗽。急慢性咳嗽通常是以三周為界，超過三周的就稱為慢性咳嗽。而比較常見的感冒和急性支氣管炎，一般會在一周內會痊癒，如果咳嗽超過三周就要特別注意。

3種咳嗽原因（按圖了解👇👇👇）

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夜咳及痰中有血是警訊

他強調，治療咳嗽時，醫師通常會問病人以下幾個問題：

一、有沒有痰。

二、痰的顏色。

三、痰產生的量。

四、咳嗽的時間點：白天容易咳或晚上躺下睡覺時容易咳。



在有痰的狀態之下，就要考慮到是否為急性的肺炎。如果痰的顏色濃稠且深，通常代表遭到細菌感染，治療時會考量使用抗生素控制感染，並進一步確認感染的原因。同時也會再檢視病患有沒有其他的原因而導致繼發性感染。例如有些病人是因為肺癌導致氣管阻塞的阻塞性肺炎。

如果是有「血痰」，也就是痰中有血的情況，可能原因是肺結核、氣管擴張症、或是肺癌，請務必儘快就醫，以免延誤診斷與治療。

至於醫師會詢問咳嗽的時間點，主要是因為胃酸倒流或是鼻涕倒流的病人可能在晚上睡覺躺下來時，容易產生夜咳。

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找出慢性咳嗽病因才能根治

所謂「乾咳」，就是聽起來在支氣管內較無雜音的咳嗽。乾咳常見於心臟衰竭的病人、胃酸倒流的病人，或是氣管當時受到異物或是髒空氣刺激。值得注意的是，部份肺癌的病人可能也會以乾咳為主要表現，切勿輕忽。

陶啟偉指出，常常咳嗽一定要積極地找出慢性咳嗽的原因，例如俗稱「菜瓜布（百潔布）肺」，就是因為反覆感染，或是自體免疫系統攻擊而導致肺泡被破壞的「肺部纖維化」，有些病人咳了半年、一年，甚至咳好幾年，都不知道自己竟發生肺纖維化導致慢性咳嗽。

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慢性咳嗽雖然原因眾多，通常也不好治癒，但是重要的是找出真正的原因，並且依照病因進行根本的治療。病人一定要積極就醫並耐心配合醫師，還是有機會可以把慢性咳嗽治療得好。

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