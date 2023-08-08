胃酸倒流｜喉嚨沙啞、咳嗽屬非典型症狀？醫生勸避開地雷飲食習慣

奪下本屆台灣金曲獎最佳華語專輯獎的饒舌歌手熊仔，曾因胃酸倒流所苦，擔心影響到說唱語創作。醫師提醒，胃酸倒流除了典型的火燒心症狀外，還可能出現哮喘、喉嚨沙啞、咳嗽的表現，對歌手是致命傷。



台灣消化醫學權威林肇堂撰書指出，胃酸逆流是指口中突然出現食道或胃的內容物，而感到苦苦的或者是酸酸的現象。通常是下食道括約肌的緊縮力不夠，或者食道有異物阻塞，其中約 60 % 出現「火燒心」現象。

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最常見的症狀會感覺道酸性的食糜或胃液向上滿溢，口中會有苦味，經常發生的時間點多半在飯後一小時內，尤其是暴飲暴食後或甚至加重，此外，頭低腳高的姿勢也可能引發心灼熱感。

留心聲音沙啞、哮喘

台灣萬芳醫院消化內科主任張智翔提醒，除了典型的火燒心症狀，還要注意如果逆流範圍上到呼吸道、食道，咽喉，就可能出現非典型表現，例如喉嚨沙啞、哮喘或慢性咳嗽、聲帶受損等，按照嚴重度可分為4級。

洛杉磯分類法會按照發炎程度可分為A、B、C、D四級：

A級：食道黏膜缺損均小於5毫米，於各個缺損之間均無融合之現象。

B級：食道黏膜缺損大於5毫米，但是各個缺損之間均無融合之現象。

C級：食道黏膜缺損有融合之現象，但其融合範圍小於食道之3/4周。

D級：食道黏膜缺損有融合之現象，且其融合範圍已大於食道之3/4周。



醫師示警，如果胃酸倒流反覆發作，導致黏膜發生癌變，形成「巴瑞特氏食道」（Barrett’s esophagus）則會演變成食道癌病變，日常生活需要注意自己的飲食習慣與作息。

收斂煙酒汽水、睡眠別吃東西

張智翔表示，想要避開胃酸倒流，好好保養喉嚨，要注意少用煙酒、咖啡茶飲，等富含酒精、咖啡因、尼古丁等刺激性物質，這些物質都容易刺激胃酸，讓賁門的括約肌無法抵擋助逆流的攻勢。

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此外隨著年紀增長，賁門括約肌也會退化，若有服用肌肉鬆弛劑或高血壓等心血管藥物也會影響括約肌運作，日常生活中也要避開風險因子，超過50歲避免睡前吃東西和喝有氣飲料。

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