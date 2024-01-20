腳麻痺｜腳麻伴隨3點是中風前兆？2類人更易腳痺4種運動紓緩

天氣愈來愈冷，很多人喜歡窩在家裡，就算出門，也常覺得腳麻不舒服，尤其有許多50歲、60歲壯世代都會擔心，腳麻是中風前兆嗎？



台灣網路節目《如果云知道》主持人鄭凱云邀請台灣復健科醫師陳相宏，教大家如何紓緩腳麻不適。

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腳麻是要中風了嗎？伴隨3點要當心了

陳相宏說明，很多人因為手麻、腳麻，都會擔心自己是不是要中風了，但其實腳麻還要伴隨講話不清楚、顏面神經失調、手舉不起來，才有可能是中風。一般的腳麻，很多都是因為血管、神經壓迫造成。

腳麻分為血管、神經壓迫

很多人腳麻的時候，甩一甩腳就會好，陳相宏解釋，腳麻分兩種，血管或神經壓迫，像是趴睡壓太久，或是在馬桶上坐太久等，受局部坐骨神經壓迫影響，可能甩一下，或站起就比較好了。而血管性壓迫好發於血液循環不佳，糖尿病患者，整隻腳容易出現像套襪子的麻，腳重重的，走路有點困難。

糖尿病的腳麻，會兩腳同時發生，還是一腳先開始？陳相宏解釋，糖尿病造成的腳麻，通常是兩腳一起出現，由於罹患糖尿病過久，會造成微血管旁邊的病變，使得雙腳有麻木的感覺。

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至於神經性造成的麻，則多是單側發生。陳相宏說明，神經性的麻會分為兩大類，首先是腰麻到屁股、大腿、小腿，像是腰椎滑脫、脊椎退化、骨刺造成的壓迫，進而出現坐骨神經的麻。

另一種則是周邊神經的麻，像是翹腳導致腓骨神經壓迫，小腿外側會有麻感。陳相宏補充，長時間蹲下、皮帶太緊，也會壓迫股皮神經，大腿外側會比較麻，不舒服等，都屬於周邊神經壓迫造成。

腳麻建議伸展、神經運動紓緩

陳相宏指出，並不是所有的麻，甩一甩、踢一踢、踹一踹就好了，有時候一開始甩會好，但如果是受坐骨神經壓迫影響，甩一甩之後，神經會做快速牽拉，很容易就會出現神經受損，接著支配神經旁邊的微血管，也會受損，很有可能一開始會好，但之後反而愈甩愈麻，建議還是進行和緩伸展，或是神經運動，紓緩不適。

陳相宏說明，血管或神經性壓迫發生時，有時一開始並不會對生活造成影響，但長期忽略會對身體造成極大傷害。像是糖尿病患者的腳麻若輕忽，容易傷害平衡感，變成容易跌倒。

此外，神經支配肌肉，當神經開始壓迫，出現痠麻感，壓迫時間愈久，就會造成動作異常，腳會沒有力氣，陳相宏舉例，有些長輩走路常常拐到，很有可能就是神經壓迫過久，發生步態不穩等問題。

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紓緩腳麻運動

1. 血管性壓迫、糖尿病患者

可以坐著將會麻的腳伸直，重複上勾、下壓動作來回100次，進行腳板的幫浦運動。

2. 神經性腳麻

坐著盡量將大腿靠胸。並連續將腿彎曲伸直，重複20～30次。

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3. 小腿外側腳麻

針對小腿外側，神經性腳麻，一樣坐著盡量將大腿靠胸，將腳背往內轉，連續將腿彎曲伸直，重複20～30次。

4. 小腿內側、足底腳麻

坐著將大腿盡量靠胸，將腳背往外轉，連續將腳彎曲伸直，重複20～30次。

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