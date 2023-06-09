按摩｜婦人背痛坐按摩椅反致手腳麻痹？醫生警告這些人千萬別按摩

日前台灣有一位70多歲婦人深受腰痠背痛等困擾，子女便買了一張按摩椅給她，未料她躺下去之後，背痛更加嚴重，還出現手麻、腳麻等狀況，最後到醫院復健了2～3個月才康復。



台灣敏盛綜合醫院副院長江坤俊表示，按摩椅主要是以機械的力量來放鬆肌肉，讓身體緊繃的肌肉變得放鬆紓緩，但因為婦人本身有脊椎滑脫的毛病，在使用按摩椅之後，反而讓症狀更嚴重。

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2種狀況不適合用按摩椅：單腳腫、不明背部痠痛

江坤俊說明，若使用不當，或是有些特殊情況之下，使用按摩椅可能會適得其反，首先是「單腳腫大」，有些按摩椅腳會幫忙按壓腳部，消除水腫，但民眾若出現單腳腫脹，很有可能是深部靜脈栓塞，造成靜脈回流不良，若去按摩，一直擠壓，有可能讓血管壁的血栓脫落，一旦脫落打到肺部會變成肺栓塞，打到腦部則是腦中風。

建議腳腫的民眾，若想按摩，務必確認是單腳腫或雙腳腫，如果是雙腳腫，有可能是站太久或是生理性水腫，按摩就會有效；若是單腳腫，則務必就醫，確認是否因深部的靜脈栓塞造成。

另外，「不明背部痠痛」也不建議使用按摩椅！江坤俊解釋，若是脊椎滑脫、骨頭不穩定等造成背部痠痛，用力按摩後骨頭會變得更不穩定，有可能直接壓迫神經，進而發生下肢麻痺，甚至不能動。

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按摩椅不要用太久、力道別過大、勿直接按壓脊椎

江坤俊提醒，使用按摩椅的時間不要太長，力道也不要用太大，特別是長輩、糖尿病患者更是要注意！老人家皮膚薄，按摩力道過大，或是按太久，可能會不小心磨破皮產生外傷，而且太久肌肉也容易發炎，隔天起床反而更不舒服。

糖尿病患者的末梢循環較差，也不太會有痛覺，有可能按摩椅使用太久，已經造成皮膚受傷、肌肉嚴重發炎也不自知，因此建議長輩、糖尿病患者在使用按摩椅的時候一定要多注意。

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江坤俊補充，使用按摩椅一定要特別小心，不要直接按摩脊椎，避免直接按壓對皮膚造成大壓力。此外，有很多人吃完飯想睡覺，便直接躺在按摩椅上按摩，但這是錯誤習慣，記得吃飽飯1個小時內不要使用按摩椅，以免影響消化跟吸收，每次使用時間也不要太長，力道也不要太大，一定要正確使用按摩椅。

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