腰痛｜半夜腰痠背痛難以入睡？醫生傳授4招快速緩解疼痛感

你也曾半夜睡到一半，腰就痛醒嗎？



生活中，腰痠背痛可能在意外時刻襲來，尤其當半夜疼痛難忍、又沒診所可以看怎麼辦？醫師傳授4招半夜急救解決法，緩解你的疼痛。

半夜腰痠背痛嚴重？4招教你快速急救（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台灣板橋原力診所復健科醫師王竣平表示，在門診中會遇到有些病人詢問，如果三更半夜，或是診所休診的時候，突然這裡痠、那裡痛怎麼辦？以下就來教大家4招緊急控制疼痛的方法。

1. 冰敷法

王竣平說明，冰敷是一種緊急降溫和減輕疼痛的方法。將冰袋裹在受傷或疼痛的部位，每次持續約15～20分鐘；這有助於收縮血管、減少組織腫脹和降低疼痛感。但要記得不要冰敷太久，也要記得一定要隔著毛巾，以免凍傷。

緩解腰痛的五大穴位（按圖👇👇👇）

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2. 使用止痛藥

如果真的疼痛難以忍受，可以考慮適量使用藥局所開的止痛藥，例如撲熱息痛等類型的止痛藥品。這些藥物能有效緩解由中度到劇烈的疼痛，但使用時務必按照藥盒上的指示以及藥劑師的建議進行。

3. 輕度運動

王竣平說，雖然這聽起來或許有點違反直覺，但進行輕度運動，有助於釋放身體中的腦內啡，同時促進良好的血液循環。走路、慢跑或進行輕度伸展運動，皆能在短時間內有效緩解疼痛感。

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4. 適當休息

王竣平表示，在某些情況下，最有效的緊急疼痛控制方式，是給予身體充足的休息時間，讓受傷或不適的部位得到充分休息，有助於減輕組織的壓力，同時促進修復過程。

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