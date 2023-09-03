強直性脊椎炎｜腰痠背痛超過3個月要小心！患者做1事更會加重病情

強直性脊椎炎是一種錯亂的免疫系統攻擊中軸及周邊關節的一種關節炎，會出現在腰椎、胸椎或頸椎，引發背痛、僵硬等不適，清晨或久不活動時特別容易發生。醫師提醒，若腰痠背痛超過3個月，應及早就醫查明病因，避免延誤治療。



台灣男大學生小偉喜歡跑步和打籃球，半年前開始常覺得下背痠痛僵硬，早上起床時更明顯。原以為只是運動傷害，休息一陣子就會好，某天半夜莫名出現胸痛、呼吸不順症狀，因擔心是心肌梗塞，於是至急診就醫，心電圖與抽血檢查卻都正常。

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之後除了偶爾胸痛，也開始出現屁股疼痛，甚至腳後跟、膝關節腫脹，3個月休養後，症狀還是沒解除，求診於風濕免疫科，最後確診是「強直性脊椎炎」。

腰痠背痛3個月 就醫檢查竟是強直性脊椎炎

台灣高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師王愷君表示，強直性脊椎炎是一種錯亂的免疫系統攻擊中軸及周邊關節的一種關節炎，最容易影響脊椎和骨盆交界的薦腸關節，甚至是腰椎、胸椎或是頸椎，引發背痛、僵硬等不適，尤其是出現在清晨或久不活動時。民眾若出現症狀持續時間至少超過3個月時，應該提高警覺，儘早就醫檢查。

強直性脊椎炎除了會產生上述關節疼痛外，錯亂的免疫系統也會攻擊肌腱或韌帶與骨骼連接的部位，造成接骨點炎，可能造成膝關節周圍或腳跟阿基里斯腱腫脹疼痛，甚至出現胸口肋骨疼痛，讓患者誤以為是心肌梗塞。另外，虹彩炎也是常見的併發症，容易造成眼睛反覆紅腫、視力模糊或疼痛，影響日常生活品質。

▼強直性脊椎炎有咩影響？（按圖👇👇👇）

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易找上年輕男性 抽煙更會加重病情

王愷君指出，造成強直性脊椎炎的原因包括遺傳、環境及感染等因素誘發，其中遺傳部分與人類白血球抗原 B27（HLA-B27）基因有關，超過9成的強直性脊椎炎患者都帶有 HLA-B27基因。但在所有帶有HLA-B27基因的人中，只有約5%左右會發病。因此，就算有家族病史或帶有基因，只要平常生活好好保養，出現症狀及早就醫檢查，民眾可以不必過度擔心。

另外，臨床上常見強直性脊椎炎比較常見於20或30歲的年輕族群，男性多於女性，主要是這族群活動力較強，常因為運動造成衝擊或受傷等因素造成疾病誘發。抽煙則是另外一個誘發疾病活性的重要因素，病友千萬要注意。

多元化藥物治療 備孕和懷孕女性也有解

王愷君說明，目前強直性脊椎炎的第一線治療主要以非類固醇消炎止痛藥或給予免疫調節藥物為主，通常可以控制一些疼痛、不適及僵硬症狀，若效果不佳就需要考量使用針對特定發炎因子的生物製劑或小分子標靶藥物來治療。

對於已經懷孕或正在哺乳的女性患者，不建議長期或過度使用消炎止痛藥物，目前已有適合這族群患者的生物製劑可以使用，女性患者不必因為擔心懷孕或備孕而面臨停藥困境，只要事前跟醫師充分溝通，及早調整用藥方式，仍然可以順利懷孕與生產。

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王愷君最後也提醒，患者應維持良好生活習慣，並挑選一個讓自己覺得舒服的床墊，枕頭也不要太高；另外就是不要抽煙，運動時可以選擇像游泳或瑜伽等低衝擊性及緩和性的活動。飲食方面只要維持均衡飲食就可以，不需特別進補或吃提升免疫力的食物，避免誘發免疫反應或造成免疫錯亂，反而加重疾病病情。

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