思覺失調｜15至40歲這時期尤其好發？醫揭高風險背後原因

生活中，我們時常被各種壓力所包圍，而這些壓力有時候可能引發一些不易被理解的症狀，因此出現幻聽、幻覺、幻想，甚至把幻想當成現實，做出讓人難以理解的舉動，影響到工作和生活品質。思覺失調症的發生往往與基因遺傳、神經傳導物質的變化，以及心理壓力過大等因素有關，在治療上從中醫輔助西醫治療，能幫助患者早日回歸正常生活。



思覺失調症這時期尤其好發 醫揭高風險背後原因

台灣佑德中醫院長張賜興醫師表示，從中醫觀點來看，腎為先天之本涉及到遺傳因子，因先天遺傳所致的思覺失調症與腎氣是否充足有關；而後天因緊張、焦慮和壓力大所致的思覺失調症，則是與五臟六腑的失衡有關，脾為後天之本，後天失衡首重脾胃的調理。

15個思覺失調症前趨症狀（按圖👇👇👇）

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根據統計發現，思覺失調症好發年齡介於15至40歲，特別是青春期晚期至成年早期是發病的高峰期，因為這段時期會受到同儕競爭壓力的影響，加上課業壓力重，出社會後會面臨工作壓力，可能適應不良，若患者本身有過高的自我要求或是完美主義者，更容易引發病情。

台灣張賜興醫師進一步指出，罹患思覺失調症時，可能表現為正性或負性症狀，正性症狀包括幻覺、思想混亂；負性症狀如情感冷漠、自我封閉，以及認知障礙，產生難以集中注意力等症狀。

台灣張賜興醫師提醒，確認罹患思覺失調症之後，若為輕症，可先藉由中醫調理身體，加上生活中的飲食和作息調整著手改善；若出現較嚴重的幻聽、幻覺、幻想，或是躁鬱、憂鬱等症狀，則建議先讓精神科醫師診斷，開立處方藥物，將症狀壓制下來後，再同步以中醫調理五臟六腑治療，促使氣血平衡同時也可降低西藥副作用，中西醫合併治療，達到更好的效果。

▼這4種問題都可能讓人產生「視幻覺」（按圖👇👇👇）

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男子思覺失調多年 中西醫合併治療找到人生目標

台灣張賜興醫師曾收治1名35歲男性患者，從高中時期在資優學生群的課業競爭壓力之下開始發病，主要症狀為注意力不集中、幻聽、幻覺、睡眠品質不佳、口乾舌燥、便秘、青春痘多等，並產生學習障礙，影響學習和生活，起初透過西醫治療穩定病情，但患者每天的睡眠時間長達10多小時，對於許多事物都不感興趣。

台灣張賜興醫師說明，自2023年1月起，該患者透過朋友介紹前來就診，診斷為肝腎陰虛、心火旺盛，藉由中醫調理氣血，使五臟六腑回歸逐漸平衡狀態，改善患者的體質，減輕了約8成的症狀；西藥也在精神科醫師診斷下得以減量，目前病情穩定，能正常工作，生活品質明顯提升，且正積極準備高考，重拾對未來的人生充滿希望。

在治療上，張賜興醫師強調，家屬的支持及社會資源的協助很重要，同時建議患者要放開心胸，減少對自己的要求。此外，飲食方面要避免吃燥熱食物、加工食品，盡量以原型食物為主，外食族常吃的色素、調味劑、膨鬆劑等加工品，吃多仍對體質有負面影響，最重要的是睡眠充足，最晚應在11點前入睡，否則睡不好會影響情緒，負面情緒累積達到臨界點會使病情更惡化。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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