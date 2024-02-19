降血壓方法｜比走1萬步更有效？日醫實測8秒跳瘦身、降血壓

想降血壓怎麼做？高血壓平時不會有明顯症狀，若長期高血壓可能會導致中風和心血管疾病等嚴重後果。比走一萬步更有效！



營養師分享日醫的8秒跳，改善高血壓還能達到減重效果。

8秒跳可改善血壓？（按圖看清👇👇👇）

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台灣北秀健康管理診所營養師沈宛徵引述，根據日本醫師伊賀瀬道提供降血壓方法「8秒跳」，不僅對改善高血壓有益，還具有瘦身效果，且跳躍本身又是高強度運動，所以具有減重效果。相較於長期受歡迎的「每天散步1萬步」，培養「8秒跳」的習慣對身體更有益。

8秒跳怎麼跳？

8秒跳執行步驟如下：

1. 進行暖身，尤其膝蓋腳踝。

2. 於8秒內跳16下，並休息5~10秒。

3. 反覆執行約5~10組。



這種跳躍方式過程中需要保持全身放鬆，伸直背脊，膝蓋微彎，手臂自然下垂，腳尖稍微離開地面即可。而且對中年人來說相對安全、不易受傷。建議1天跳躍10分鐘，相當於健走30分鐘以上的效果。

8秒跳注意事項

但長時間跳躍恐帶來反效果，高血壓患者應特別注意，以8秒為基準，分成數次跳躍較為安全。另外，也建議跳完一組8秒跳（16下），可休息約5～10秒再繼續跳，一開始可先嘗試跳5組。為避免傷害膝蓋、腳踝，開始跳躍前務必進行仔細的暖身。此外，伊賀瀬更提醒要避免起床後1小時做8秒跳，以免血壓變化過大，對健康造成危害。對於身體不適、醫囑建議避免運動、心臟病和腎臟病患者等，也要避免進行8秒跳。

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醫師實測靠8秒跳瘦身和降血壓

伊賀瀨本身就是8秒跳的見證者，親自實驗成效，他表示開始進行8秒跳後，不僅成功穩定血壓，也達到減重效果。台灣營養師沈宛徵也補充自己運動經驗，她指出跳繩或跳躍能夠強化心肺功能、刺激小腿肌肉，進而改善血液循環。特別針對長輩或平常較少運動的朋友，可以先試著練習扶牆做「顛腳」的動作，刺激肌肉收縮，改善循環，進而提升降血壓效果。

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