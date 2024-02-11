運動迷思｜天天運動都會心臟病猝死？醫生揭心跳大於這比率就危險

愛運動的台灣知名皮膚科醫師彭于賓日前在健身房疑因跑步猝死，很多人都驚訝：幾乎天天運動的人怎麼會有心臟病？



台灣台安醫院心臟內科主任林謂文說，天天運動可以增強體力和行動力，但不代表心臟沒問題，相反的，過去常看到天天做激烈訓練的運動員因肥厚性心肌病變猝死等問題。

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天天運動心臟很健康？過度運動反害心

據說彭醫師幾乎天天都運動，很多人就不服氣了，問「醫師您叫我們要多運動，為什麼最近有那麼多人跑馬拉松猝死？跑跑步機猝死呢？」林謂文說，經常運動可以增加心肺功能，但是「過度運動」卻反而害心！

尤其是如果本身除了運動以外，飲食沒有節制，也吸煙、喝酒，或是熬夜、過度勞累等，做了種種有害心臟健康的事，才只有「規律運動」一個優點，也不保證健康。

感冒、熬夜睡眠不足、過勞等 恐引發急性冠心症

林謂文說，另外，即使都維持健康生活，但如果適巧有突發事件可能影響健康，例如最近感冒、最近熬夜睡眠不足、最近有過勞現象，身體機能已經變差，突然再做激烈運動，可能會引起急性冠心症！曾經有位很傑出的心臟科學長，就是這樣猝逝。

因為一般雖然都說「運動有助控制血壓」，但那是運動後，人的血管放鬆，血壓會下降，人也會感覺很輕鬆舒爽。但是運動起始時，人的心跳加速、血管收縮，血壓會急速上升，可能會誘發心律不整、血壓爆升，甚至引起主動脈剝離等風險。

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心血管阻塞50％沒症狀

根據台灣衛生福利部統計，每100位冠狀動脈心臟病患者中，有60位第一次發病就猝死！林謂文提醒，心血管阻塞50％幾乎完全沒症狀，加上有運動習慣者，心臟耐力較強，即使有些許症狀也可能沒感覺。

根據醫界慣用的「預估最大心跳率」公式，是指用（220－年齡），也就是如果是40歲即為180下、60歲為160下。但是最適當的心跳範圍最好是在最大心跳率的60%～85%之間比較安全，也就是40歲最大心跳最好是在153下、60歲最好在136下。

運動心跳超過靜止心跳的50％～70％就危險了

不過也有人認為高強度運動心跳率可以再更高，林謂文建議，以150下為限比較好，但如果平常心跳比較快的人，例如靜止時一分鐘心率100下的人，運動時心跳增加到靜止心跳的30％到50％算適當，如果超過50％就要休息一下，如若超過70％就要停止運動！

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但更重要的是，如果心跳加快的同時有頭暈目眩、冒冷汗、感覺虛脫、感覺快暈倒等症狀，就是危險警訊，若停止運動後仍未好轉，最好快就醫。

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