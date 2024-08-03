糖尿病｜低鹽飲食會讓血糖升高！糖尿病合併腎病患者該怎麼吃？

台灣腎臟科醫師江守山在Facebook表示，有人體臨床研究顯示低鹽對胰島素產生負面影響，建議限鹽控制血壓時應謹慎行事，以免惡化胰島素阻抗。



不過台灣糖尿病權威游能俊認為，糖尿病患若血壓控制不良，反而會建議低鹽飲食，這項研究結果可能受限於設計方法，不具有參考意義。

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臨床研究顯示低鹽飲食刺激胰島素分泌 增加胰島素阻抗

江守山表示，該成果是採取23項人體臨床研究，測試低鹽飲食對胰島素或葡萄糖的影響。結果顯示低鹽飲食會刺激胰島素分泌，增加胰島素阻抗，同時刺激aldosterone醛固酮，增加脂肪細胞的生長及肥大。簡單來說，就是低鹽飲食會導致全身或血管性胰島素抵抗、葡萄糖耐受不良、空腹胰島素升高。因此他建議，限制鹽以控制血壓時要謹慎行事，因為可能會導致胰島素抵抗惡化。

糖尿病血壓控制不良反而需要低鹽 減醣飲食也同時減鹽

不過台灣糖尿病權威、新陳代謝科醫師游能俊卻持相反看法，他表示，以人體運作而言，這結論沒有道理，臨床上經常對糖尿合併血壓難調節者，建議低鹽飲食。他認為，糖尿病更要注意的是吃原型食物、少碳水的低醣或減醣飲食，台灣人通常喜歡「飯配鹹」，也就是菜要有鹹味才下飯，當執行低醣或減醣時，菜相對也就不用那麼鹹，烹煮時也就不會高鹽，所以同時減醣也減鹽。

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減鹽提高胰島素抗性研究參考意義不大

游能俊表示，第二型糖尿病通常有過多的身體脂肪，鹽分反而和脂肪相對無關，比較有關的是醣的攝取。這項研究可能受限於設計方法，再加上也不是大規模研究，因此參考意義不大。

低鹽降血壓效果明顯 糖尿病合併腎病應個人化調整鈉攝取

台灣腎臟醫學會副祕書長、台大腎臟科醫師趙家德表示，低鹽對血壓的影響相對明顯，一般建議嚴重高血壓患者一天的鈉含量要小於5克，有代謝症候群問題則是5～10克中間，可以用一點辛香料，例如辣椒等提味，以免餐點的味道不足。不過糖尿病若合併腎病患者，因為營養攝取會變複雜，既要限醣又要限蛋白質，就建議應個人化調整鈉的攝取。

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先顧腎還顧血糖？沒有硬性規定

而對於糖尿病合併腎病，到底要先顧血糖還是顧腎、飲食該怎麼吃？趙家德表示，其實國內外學界也都在爭議中，所以沒有硬性限制，就看目標是什麼，如果覺得保腎、不洗腎比較重要，那明顯就是要控制蛋白質優先。不過仍建議要依照個人化制定，有時候限制太嚴格反而會營養不良，現在也有些新的糖尿病藥物可維持較久的腎功能。

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