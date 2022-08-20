防曬飲食｜吃藍莓提子穩定體內膠原蛋白防老化　必吃6種食物防曬

豔陽高照，許多民眾都會選擇塗抹防曬品阻絕紫外線！台灣營養師王證瑋表示，飲食中的營養素也可以幫助皮膚健康亮麗，對抗外在環境傷害，但須選擇早上時間補充，才能讓肌膚在白天對抗紫外線。



有研究指出，肌膚具有生理時鐘，又稱為晝夜節律，而這樣的節律能修復受到紫外線損傷的皮膚，建議民眾與其吃宵夜傷害肌膚生理時鐘，不妨將6種防曬食物加入早上飲食，額外增添肌膚防曬功能。

6種防曬食物：（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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6種防曬食物

1. 藍紫色水果

藍莓、提子、桑葚，這些水果富含花青素、原花青素、維他命C等強大抗氧化劑，可以抵禦陽光照射損害肌膚的自由基，還能穩定體內膠原蛋白，預防老化。

2. 紅色蔬果

番茄、西瓜、西柚、紅甜椒，這些蔬果富含茄紅素，茄紅素也是使蔬果呈紅色的抗氧化劑、研究發現茄紅素能吸收UVA和UVB，提升肌膚抗紫外線能力。

3. 堅果類

核桃、杏仁、南瓜籽、奇亞籽和亞麻籽都含有omega-3必需脂肪酸，人體無法製造omega-3，須從飲食中獲取，omega-3有助於保持皮膚的完整性，並且具抗發炎作用。

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4. 橘色蔬果

紅蘿蔔、木瓜、南瓜、芒果，這些類食物富含β-胡蘿蔔素，身體會將β-胡蘿蔔素轉化為維他命A，這對皮膚健康很重要！研究發現，長時間吃β-胡蘿蔔素，10周後能提供肌膚天然防曬保護。

5. 深綠色蔬菜

番薯葉、菠菜、羽衣甘藍等深綠色蔬菜富含抗氧化劑葉黃素和玉米黃素，這兩種植化素不僅保護眼睛健康，還能保護肌膚曬傷、防止皺紋生成。

6. 綠茶

研究發現綠茶中EGCG可減少由紫外線引起的腫瘤。此外還能減少UVA對皮膚的傷害，並防止膠原蛋白流失，維持皮膚完整性和緊緻度。

王證瑋也提醒，儘管這些營養豐富的天然食物可提升肌膚防禦力，但無法取代防曬品，外出還是要記得防曬！

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