嘴饞想吃東西、難集中精神？營養師揭飲水太少導致　必學一飲水法

代謝功能對身體健康至關重要，但許多人可能忽略了水分攝取不足會影響代謝效率。台灣黃品瑄營養師說明，許多人認為正常的身體反應，實際上可能是代謝卡關的警訊。



台灣營養師黃品瑄在Facebook粉專指出，當出現早上醒來疲累臉腫、怎麼運動都瘦不下來、總是嘴饞想吃東西，以及腦袋卡卡效率低等症狀時，若符合其中三項以上，就表示身體可能缺乏水分。她建議，早上起床後可先喝300毫升溫水，有助於喚醒代謝功能、減少水腫。

水喝太少的症狀、壞處一次看（按圖看清👇👇👇）

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為了維持良好的代謝功能，黃品瑄特別提出「53535喝水法」，建議早上喝500毫升、早午之間喝300毫升、午餐前喝500毫升、午晚之間喝300毫升、晚餐前喝500毫升，幫助身體維持良好的水分平衡。

針對常見的喝水迷思，黃品瑄也提出說明。她表示，每天喝水量因人而異，不一定要固定八杯水，且飲食中的水分也要納入計算。成人飲水量可依照「每公斤體重乘以30-35cc」的公式計算。另外，不應該等到口渴才補充水分，因為感到口渴時身體已經處於輕微脫水狀態。

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黃品瑄特別提醒，雖然無糖茶、咖啡中的水分也能補充水分，但過量的咖啡因和糖分可能導致頻尿和肥胖問題，因此白開水仍是最佳的補水選擇。同時，也不建議過度補充水分，以免造成電解質失衡。

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