護膚｜日本教授揭祕『抗老方程式』 掌握這5點，讓肌膚跑贏時間！

大家在參加同學聚會時，有沒有發現一個有趣的現象？明明是同年出生的朋友，有些人的皮膚依然緊緻飽滿，看起來像年輕了十歲；有些人卻已經長滿色斑與細紋，顯得較為老成。



這種「外貌年齡」的落差，難道純粹是「天生麗質」導致？日本近畿大學醫學部皮膚科教授大塚篤司指出，皮膚老化並真非單一因素造成，而是一場關於基因、習慣與環境的長期競賽。

為什麼他比你顯老？４大關鍵原因

為何每個人出現皮膚老化跡象的速度可以差距咁大？大塚教授表示影響「外貌年齡」落差的主要有４大關鍵：

1. 「光老化」是頭號殺手

很多人以為「老」是因為年紀大，但教授表示，「紫外線是皮膚老化的最大原因」，能否有意識地採取措施，保護自己免受紫外線傷害會產生很大的影響。

如果你經常使用防曬霜，並戴上帽子或遮陽傘來阻擋紫外線。透過最大限度地減少日常損傷的累積，可以防止黑色素過度生成和膠原蛋白破壞，從而延緩老年斑和皺紋的出現；但如果持續暴露在紫外線下而不加防護，皮膚會不斷受到損傷、加速老化，日積月累將會造成很大的影響。

2. 生活習慣的累積

皮膚是身體健康的鏡子。教授指出，以下習慣直接決定你的「面相」：

● 飲食細節： 經常攝取抗氧化食物（如富含維他命C、E的蔬果、Omega-3脂肪酸的深海魚）的人，可以預防自由基造成的損傷，並促進膠原蛋白生成。



● 睡眠與運動： 優質睡眠能促進生長激素分泌，修復受損細胞；運動則能改善血液循環，讓營養更有效地傳送到皮膚表面。



● 煙酒影響： 吸煙會降低皮膚彈性，加深皺紋；酗酒會使皮膚乾燥，阻礙營養吸收，加速老化。這些習慣都會影響你的外表年齡。



3. 天生體質的差異：基因藍圖的初始設定

你的先天膚質和遺傳因素直接影響了皮膚的「抗壓性」。雖然基因無法改變，但了解體質能幫助你更精準地保養：

● 黑色素防禦機制： 根據不同皮膚分型，皮膚較白皙的人黑色素含量較低。黑色素本是天然的防曬劑，因此白皙膚質的人對紫外線的抵抗力較弱，更容易產生光傷害，導致提早出現色斑與細紋。



● 抗氧化基因表現： 部份人天生擁有更活躍的抗氧化酶基因，能更有效地中和環境中的自由基，保護細胞免受氧化應激的破壞。



● 膠原蛋白的更新速率： 遺傳也決定了基質金屬蛋白酶（MMPs）的活性。這類酶負責分解舊的膠原蛋白；若 MMPs 活性過高或修復基因較慢，皮膚的支撐結構就更容易塌陷，形成深層皺紋。



4. 護膚習慣的「投資」：精準護理與屏障防禦

保養並不需要極端繁瑣，但「正確」比「勤勞」更重要。錯誤的保養方式往往是加速肌膚老化的隱形兇手：

● 適當清潔與保濕：



過度清潔或強力摩擦會破壞肌膚屏障功能，導致乾燥與發炎。養成使用溫和潔顏產品細心清潔，並以含神經醯胺、玻尿酸等成份的保濕品鎖住水分的習慣，能守護肌膚健康。



● 活用有效成份：



持續使用含視黃醇、維生素C衍生物、胜肽、 菸鹼醯胺等具科學實證的有效成份，可持續促進膠原蛋白生成，淡化斑點與皺紋。



● 防曬防護與減輕肌膚負擔：



除做好防曬措施外，避免使用高酒精濃度化妝品、刺激性潔顏產品及粗顆粒磨砂膏等，皆能減輕肌膚負擔，延緩老化進程。



「抗老方程式」：掌握後天關鍵，肌膚逆齡注意５點

大塚教授將皮膚老化總結為一個科學公式，幫助我們理解如何透過後天努力改寫肌膚命運：

老化程度 = （紫外線傷害 ＋ 生活習慣 ＋ 遺傳因子 ＋ 護膚習慣） × 環境因素

他指出，每個人皮膚老化的差異是多種因素複雜作用的結果。這些「習慣上的微小差別」經年累月地堆疊，最終會反映在外觀上的巨大鴻溝。

雖然「遺傳因子」是固定的，但大塚教授強調，即使先天條件普通，只要用心經營其他變項，完全可以彌補基因的不足。他建議大家從現在開始，將以下 5 個逆齡祕訣融入日常生活：

1. 全方位的防曬守護



2. 吃出年輕感的均衡飲食



3. 高品質的睡眠與減壓



4. 精準且科學的正確護理



5. 適時尋求專業醫學美容



只要從今天開始微調生活習慣與護膚策略，五年、十年後的肌膚狀態，絕對會回報你今日的精準付出。現在開始，也永不嫌晚！

