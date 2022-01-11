石原里美懷孕｜蟬聯多年最想擁有臉孔 靠5招養膚養顏 3分鐘即瘦臉

現年35歲的日本女星石原里美（又譯石原聰美）前年與圈外男友結婚後，在2022年初宣布已懷有身孕，有指預產期是今年春天，目前已進入懷孕穩定期。有「日本國民女神」之稱的石原里美，出道20年間多次入選「最想擁有女星臉孔」及「亞洲百大最美臉蛋」等，雖然曾跌出由日本網民所票選「最理想女友」的頭十位，但屢次獲得由美國電影網站《TC Candler》所舉行的「亞洲百大最美臉蛋」的前三甲位置，更多次被日本女生票選為最想擁有臉蛋的女星之一，可見無論男女老幼都被她的個人魅力及立體精緻的五官所征服，究竟當中有什麼秘密呢？



石原里美(右)去年11月現身時穿起鬆身連身裙，完全看不出已懷孕數月。（圖片來源：Twitter）

每日3分鐘按出緊緻輪廓 妝前按摩打造自然妝感

石原聰美擁有令人羨慕的臉部輪廓，但她也曾在節目中提到，為了在鏡頭前更好看，她努力瘦身才能擺脫初出道的「嬰兒肥」。她每吃一口食物都會堅持要咬30口才吞下，亦會訓練頸部、背部的肌肉來突顯下巴線條，令輪廓更明顯。

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石原里美的化妝師曾透露，在上妝前石原會進行90分鐘臉部按摩，按摩下巴兩側，有消除水腫的效果；按摩眼窩則能促進血液循環，讓眼睛更有神；按摩鼻翼兩側能夠減緩法令紋；按摩頭部則能讓整個人放鬆，讓臉部氣色紅潤。

▼▼▼4大壞習慣令臉部肥大▼▼▼

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日常保養花心思 面膜、排毒不可少

剛出道的石原里美帶點嬰兒肥，膚色也暗沉無光，為了在鏡頭前更好看，她努力瘦身和落力保養皮膚。石原里美非常注重肌膚的保濕，曾表示家裡每個角落都會有保濕產品，連廚房都不例外，只要覺得有些微乾燥就會立刻塗抹。她不但會在洗臉後拍上化妝水，在塗精華液、面霜，甚至化妝前都會拍上，務求令護膚品被緊緊鎖在皮膚上；此外她也會使用蒸臉機幫助毛孔打開，讓護膚品可以滲進肌底。

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不少女生都愛利用泡澡促進循環代謝，石原里美曾公開過自己的浴室，裡面備有枕頭、電視，還會帶著手機、劇本等，善用泡澡時間熟讀劇本；而且她會趁身體還濕潤的時候，全身抹上護膚精油，維持肌膚水嫩。另外，石原在睡覺時也會長開加濕器以保持空氣濕潤。

除了是泡澡愛好者，石原更熱衷於敷面膜，臉部及全身上下都會敷，像是為全身敷死海泥去死皮；發現眼下稍微有細紋出現時，就會敷眼膜；她在泡澡時也會用唇部磨砂膏去除老化角質，然後用普通護唇膏打底，再厚敷唇膜，保持性感豐唇。

石原里美喜歡泡溫水澡，以助排毒和打開毛孔護膚。（《親親兩姊妹》截圖）

嚴格控制飲食 大啖美食前必做運動

平日她也會進食清淡的食物，多食蔬果、少食肉類，加上多喝以西瓜、哈密瓜、菠蘿等水分較多的水果製成的果汁，補充維他命A、維他命C、維他命E及胡蘿蔔素等營養，以幫助身體排毒，更令肌膚看起來充滿透明感！加上每天至少喝2公升以上的水分，促進新陳代謝幫助瘦身；另外她除了會堅持做運動健身外，也會在運動後花時間拉筋，令身體線條更纖細。

要維持體態，石原除了會堅持做運動健身外，也會在運動後花時間拉筋，令身體線條更纖細。自2014年起，石原便為日職退休球星交流賽擔任技球嘉賓，不但有姿勢，更有實際。在2015用棒球選手村田兆治的「戰斧式」投球法、2016年野茂英雄「龍捲風式」投球法、2017年渡邊俊介「潛水艇式」投球法、2018年三浦大輔「兩段式」投球法和去年的岡島秀樹「No-look式」投球法。

2014年起，石原里美便為日職退休球星交流賽擔任技球嘉賓(IG@satomisquad)

相信即將成為人母的石原里美，產後定會以最美姿態回到幕前，再次恭喜！