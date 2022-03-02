凍齡｜35歲朴敏英靠蘋果減肥　一天兩餐高蛋白質飲食法減齡

由朴敏英與宋江主演的 Netflix韓劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》熱播，引起劇迷熱烈討論。朴敏英在劇中飾演的「陳夏景」是職場女強人，與宋江談一場辦公室姐弟戀。除了劇情引人入勝外，35歲朴敏英與27歲的宋江，演繹情侶也毫無違和感，甜蜜氣息扑鼻而來。朴敏英憑著獨門的保養祕訣，更撃敗孫藝珍和允兒，成為日本網民選出最高人氣的30歲以上韓國女演員。



35歲朴敏英與27歲的宋江，演繹情侶也毫無違和感。（圖片：《氣象廳的人們》劇照）

由朴敏英與宋江主演的愛情劇《氣象廳的人們》，二人在劇中飾演年齡相差8歲的姐弟戀CP。朴敏英飾演的「陳夏景」是氣象廳總管預報官，也是一位公私分明、個性冰冷的女強人，本來誓不談辦公室戀愛的她，卻因職場小鮮肉「李時雨」（宋江飾演）而破戒。劇裡朴敏英精緻的臉容吸引著宋江，劇外朴敏英緊緻的身型吸引著無數女生，她曾透露全靠日復日的良好飲食習慣和爆汗燒脂運動，令她維持良好身型。

地獄式減肥法 極速減去十公斤

作為女藝人，總會有需要短時間內減肥的時候。朴敏英在拍攝《金秘書為何那樣》時，曾經為了角色而在短時間內減重10公斤，靠的就是蘋果斷食法和高蛋白質飲食法。朴敏英每次拍戲前三日，都會嚴格執行這個方法。

（圖片：IG@rachel_mypark）

朴敏英每天只吃兩餐，而且食物都有嚴格規定，主要以低脂的高蛋白餐，例如：蕃薯、雞胸肉和雞蛋等為主，再搭配大量的蔬果，特別是蘋果。她一般會以一個蘋果、蔬菜沙拉及一杯黑咖啡作為早餐，午餐則是蕃薯及含有豐富蛋白質的雞胸肉、豆腐和魚，並在七點後不進食，中間如果感到肚餓，則會用蘋果充飢。

選對食材 減重同時維持健康

蘋果含有高膳食纖維、維他命Ｃ、維他命E、β-胡蘿蔔素、胡蘿蔔素及茄紅素等，能夠增加飽足感，同時刺激胃腸蠕動、加速脂肪燃燒，同時亦可增強免疫力，是防癌最佳的食物之一。食用時可以連皮一起吃，對健康最有益。

▼蘋果營養▼



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至於蛋白質，由於它的熱量很低，而且容易被人體吸收利用，亦能提供飽腹感，所以運動員或有需要增肌及減肥的人士，餐單上也是少不了的蛋白質食物。

▼高蛋白質食物▼

